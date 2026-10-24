山田孝之擔正日本靈異驚悚劇 《午夜怪談俱樂部》2027年1月Disney+上架

Disney+宣布2027年1月將推出全新日本驚悚劇《午夜怪談俱樂部》，劇集改編自日本恐怖小說得奬作家澤村伊智的短篇小說《澤村伊智異形短編集》，每集將由山田孝之飾演、對超自然現象極度著迷的「豐穣是一」以説書人的身份分享不同神秘故事。他深信世界上的怪談、異形、詛咒以及其他超自然現象，都是指向某種潛在陰謀的「系統漏洞」。他專門蒐集各種離奇故事，更以2000萬日圓金條，公開邀請任何親身經歷過靈異現象的人參與「午夜怪談俱樂部」，分享各自的故事和證據。隨著六個未解之謎的故事接踵而至，是一最終能否揭開一直纏繞他的恐怖真相？

當一名著迷於超自然現象事業有成的企業家，將精力轉向解開世上最大的謎團時，種種奇異駭人的恐怖事件即將逐一展開！

劇集由《全裸監督》的山田孝之主演說書人豐穣是一，六集分別由著名導演執導，包括黑澤清、清水崇、片山慎三、岨手由貴子、坂下雄一郎及中村佑介；而主角「是一」的主線片段則由《全裸監督》的中島賢二負責執導。《午夜怪談俱樂部》起用若林雄介與山本晃久擔任監製，並由原作者澤村伊智親自操刀改編劇本。

對於拍成劇集，小説原作者澤村伊智表示感到非常榮幸：「作為這些故事的原作者，我非常期待它們登上螢幕，為全球觀眾帶來驚嚇以及耳目一新的靈異故事！」《午夜怪談俱樂部》將於2027年1月在Disney+上架。