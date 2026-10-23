媽樣年華專訪｜金燕玲靠跳舞度過人生低潮 曾經「戀愛腦」周家怡愛到無咗自己

「你好似出現咗，但人地都睇你唔到。」周家怡直白道出作為演員經常陷入的內耗狀態。早前為主演的電影《媽樣年華》學鋼管舞，望著鏡裡的自己，盡是瑕疵。如何找到自身價值，是人生的重要課題，現年71歲的金燕玲回想當年嫁到英國的日子，從鎂光燈下的藝人變家庭主婦，也曾自我質疑，透過學社交舞走出女人四十的人生低潮。

周家怡金燕玲 享受首次合作 《媽樣年華》是Gen Z導演胡翠兒首部長片，透過金燕玲、周家怡和楊雅文(泰妹)3個不同年代的女性，帶出不分年齡仍可活出自我，追夢永不嫌遲。這亦是導演送給媽媽的作品，道出母親為家庭的付出，藉鋼管舞作隱喻，即使已為人母仍可追求自我價值。周家怡演的美圓與明林(陳湛文飾)結婚後，專心相夫教子，隨著兒子爵珩(張迪文飾)長大，漸失生活重心。周家怡與金燕玲首次合作，演性格南轅北轍的母女，她興奮表示：「同金姐演戲好享受。每次睇佢演戲都會被觸動，佢好赤裸將自己放入角色，真係可以變咗嗰個人。」出道逾50年的金燕玲直言，從小角色做起，能獲同行讚賞是莫大鼓勵，「大家都知對方有幾多斤両。我一直都好想同佢(家怡)合作，終於等到呢個機會。」

楊雅文初拍電影壓力大 金姐與泰妹沒有同場對手戲，受訪時才初接觸。金姐說：「我暫時未睇佢演出，但覺得佢好sunshine，如果我心情唔好，望住佢都會情緒好啲。佢笑容好甜，覺得佢好real，佢有自己嘅特質，對年輕演員好緊要。」獲前輩當面讚許，有點難為情的泰妹，直言內心暗喜。不過，首次拍電影的她，既要學鋼管舞，更要演周家怡的鋼管舞師姐。她憶述有場戲要教對方拉筋，「雖然場戲好輕鬆，但我好緊張，好大壓力！我愈想輕鬆就愈緊張，好似叫你唔好諗粉紅色大笨象，你就會諗到粉紅色大笨象。」幸好現場獲家怡安慰，分享心得，才稍為平靜。

披頭散髮做主婦 金燕玲演貪玩媽媽鳳梅，在交友App識小男友，打扮花枝招展，看似離經叛道，實是以身體力行方式，鼓勵女兒追尋自我。金姐自言跟角色同樣勇於嘗試，雖然沒跳過鋼管舞，她指44歲時靠社交舞度過人生低潮。當年已兩奪金像獎最佳女配角的金燕玲，於35歲時再婚定居英國，由知名演員重新適應家庭主婦生活，每天照顧孩子和做家務，直至女兒日漸長大，發現沒有了自我，完全明白戲裡周家怡的不安和掙扎，「喺英國又無人識，每日起身就披頭散髮。個女開始返學，多咗時間就會亂諗。剛好有朋友俾咗錢上堂學ballroom dance又去唔到，就叫我不如試下。」

跳舞投入角色 自我陶醉 後來金燕玲義務為赴英作賽的中國舞蹈團擔任翻譯，逐漸深入了解，「老實講，我40幾歲先開始學，以為自己有點舞蹈底子，但人哋幾歲就上堂，點會比得上？」重點是跳出家庭主婦的身份，透過學跳舞投入不同舞種的角色，「可以自我陶醉，同時亦發洩情緒，所以好了解佢(家怡)嘅角色，唯一唔同係pole dance難好多。」最終她離婚收場，返港後復出幕前。她強調該片不是要高喊女權至上，「而係做家庭主婦，同時找到空間做自己鍾意嘅興趣，又獲得丈夫和家人支持。即使是被標籤為性感露肉的鋼管舞，為何不嘗試了解和接受。」

付出被當奉旨 周家怡自言以往拍拖「戀愛腦」，跟角色同樣是付出型女生，戲裡的美圓做任何事都以丈夫和兒子為先，「我覺得好唔健康，以為無條件付出，以為係unconditional love，但其實付出過咗某個位，過咗龍，完全無咗自己，但人哋又唔欣賞或當奉旨，就會好無滿足感。」問到如何醒覺，家怡笑言靠人生閱歷，「漸發現我嘅奉獻只係自己想，對方未必想你奉獻，尤其當你要獲得讚賞……所以情侶相處，一定唔可以無咗自己。我覺得戲裡嘅角色，發現除咗係老婆、媽咪，仍可做自己鍾意嘅事，唔係純為滿足別人。」她認為社會有很多標籤，容易讓人失去自我，要學習愛錫自己，才懂得愛錫別人，「否則就變成我要付出去滿足人，才值得被愛，骨子裡有點像交易。」

演員的內耗 周家怡、泰妹特地花3個月學鋼管舞，兩人不約而同認為，要繞著鋼管、充滿自信地望著鏡子舞動，最難的是跨過心理關口。家怡坦言，「望到自己有啲肉唧出嚟，大髀又好肥，都好無自信。」作為藝人，她坦言難免有比較，經常自我懷疑，打擊自信，「點解佢咁多戲拍？你好似出現咗，但人哋都睇你唔到。例如出活動，呢行嘅運作就係會採訪較多新聞嘅藝人，自己就好似企埋一角無人理，所以要諗係咪要經常內耗？對自己無信心？我覺得真係唔好諗太多，努力做好演員本分。」

未圓的夢想 問她們可想過諗計搶鏡時，兩位前輩異口同聲稱無用。泰妹直言，「我以前有諗過，但唔會long lasting。」她自言跟角色珊珊的反叛性格相似，「曾有長輩叫我唔好入行，但我嘅反應係『點解唔得？』我會自己做咗先。有時愈叫我做某些事，我就會愈反抗。我要自己搵鍾意啲咩，唔係你安排俾我。」 最後問到3位有甚麼未圓的夢時，周家怡想出戰賽車；金燕玲想踏紅館做嘉賓，親身見證觀眾亮起手機燈的畫面；泰妹就想今年內再推出歌曲，將來有機會拍旅遊節目。

文：Grace 攝：林俊源