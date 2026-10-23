有料呻吟｜白只演牛郎sell煙韌大肚腩 梁仲恆自詡鼻哥窿夠大似隻牛

編劇兼演員阮韻珊(Melody)表示，故事靈感源自多年前讀過的一本日本隨筆《無料呻吟》。該書作者是一位處於事業低潮的搞笑藝人，他跑上東京街頭豎起「我在聽你說，免費」的招牌聽陌生人傾訴，豈料大受歡迎，甚至吸引不少「回頭客」，故把故事輯錄成書。這啟發 Melody 思考：「如果香港都有呢種『聽人講嘢』嘅服務，會唔會係一門有趣嘅生意？」她遂將這種「發城市財」的概念寫進劇本，以此反映都市人的空虛與渴望。 陳淑儀演劇中酒吧「放蕩𝕭𝖆𝖗」媽媽桑「女主人」，作為的靈魂人物，淑儀笑言「正所謂百貨應百客」，旗下四位各有獨特魅力，阿尺（梁天尺）沉實穩重，最容易取得顧客的信任；阿炳（梁仲恆）憑著一雙憂鬱眼神，渾身散發著惹人憐愛的氣質；阿邦（梁浩邦）含蓄俊朗，骨子裡卻偶爾帶點狂野；而白只則風趣幽默，總能帶給客人其樂無窮的歡笑。

白只則苦笑指自己年紀與閱歷最多，深刻理解人生的苦澀，並落力推銷大肚腩，笑言：「我個肚腩好似糯米糍一樣煙煙韌韌，一定能吸引到鍾意食麻糬嘅客人！」阿炳笑稱自己最大的吸引力在於「鼻哥窿」：「我個鼻哥窿好大，好似一隻牛，所以天生就非常適合做『牛（郎）』！」阿邦則指自己內在擁有一股強大的女性特質：「雖然我外表係男性，但內心像女性一樣，猶如『一火一水』喺體內互相交融。呢種特質令我好適合去聆聽女性顧客嘅心聲。」

阿尺笑言自己最大優勢是「大耳仔」，天生就是個稱職的聆聽者。他更分享獨有的「吸客」秘密武器：「我有鼻敏感，成日擤鼻涕同眼紅紅，好多時客人會誤以為我對佢哋嘅故事產生強烈共鳴，反而更願意卸下心防分享秘密！加上我步入中年記性有時唔係幾好，聽完就唔記得，相信會吸引到一啲想分享秘密，但又唔想太多人知佢秘密嘅客人；如果客人想我記住，我亦會乖乖用紙筆抄低！」 《有料呻吟》故事圍繞一間坐落於非紅燈區的小酒吧「放蕩吧」，酒吧的媽媽桑是一個女裝打扮的中年男性，酒吧是他勞累大半身後休養的地方。牛郎梅、 蘭、 竹、菊 因不同原因被女主人收留，他們各懷絕技也各抱傷痕。他們是在這個城市中沒有存在價值的人，但在這裡他們不需要有價值也可存在。而來的人也不因牛郎而來，只因沒有可去的地方。