TVB10月至12月嚴選國際體壇盛事 電競球類比賽應有盡有

2026年10月至12月，無綫集團有限公司（TVB）將呈獻一連串精選國際體育賽事，由香港主場盛事、澳門賽道激戰，以至全球電競舞台，讓觀眾緊貼焦點對決，投入每個值得追看的時刻。明天(24)及25日，《香港高爾夫球公開賽2026》率先登場。高爾夫球的勝負，往往繫於一次選桿、一記推球；看似沉着節奏，每一桿都考驗球手的判斷與發揮。10月25日接續上演《PPA亞洲職業匹克球巡迴賽 香港大滿貫2026》，匹克球帶來另一種截然不同的觀賽節奏。網前攻防、快速反應與落點較量，讓觀眾一次過感受兩項運動各自的魅力。

12月5及6日《2026香港壁球公開賽》登場，近距離攻防與連續回合，考驗球手的體能、反應及場上部署。緊接於12月9至13日舉行的《WTT香港總決賽2026》，則把焦點帶到乒乓球枱。由接發球的細膩算計，到相持階段的正面交鋒，每一分都有看頭，為年末體育節目增添重頭戲。

除了傳統體育項目，TVB亦將呈獻多項電競賽事，讓不同世代的觀眾各有所追。11月節目包括11月 14日《KPL年度總決賽》 以及《2026英雄聯盟全球總決賽》；12月則有《CFS總決賽》及《PUBGM全球總決賽》。從個人操作到團隊配合，從戰術部署到決勝交鋒，競技的吸引力，同樣在於勝負未定的一刻。