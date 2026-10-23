The Knights Award｜樂易玲獲頒娛樂圈最傑出貢獻獎 胡鴻鈞奪最具影響力粵語歌手

樂易玲、胡鴻鈞在《The Knights Award》獲得獎項。

備受全球矚目的第五屆《The Knights Award》日前於馬來西亞吉隆坡國油管弦樂廳隆重舉行。本屆頒獎典禮以超越邊界為主題，表揚全球各地在各行各業中具備傑出成就的領袖與精英。邵氏兄弟控股有限公司執行董事兼無綫電視助理總經理（藝員分部及發展）樂易玲獲大會頒發「香港娛樂圈與藝人管理最傑出貢獻獎」，而胡鴻鈞（Hubert）則榮獲「年度最具影響力粵語流行歌手（中國香港）」，現場星光熠熠！

樂易玲獲頒發「The Most Outstanding Showbiz Contribution And Management Of All Time (Hong Kong)」（香港娛樂圈與藝人管理最傑出貢獻獎）。

在香港娛樂圈擁有超過40年資深歷練與輝煌資歷的樂易玲小姐，憑藉對影視產業發展的遠見卓識，以及在藝人培育與管理上的卓越成就，獲大會隆重頒發「The Most Outstanding Showbiz Contribution And Management Of All Time (Hong Kong)」（香港娛樂圈與藝人管理最傑出貢獻獎）。對於遠赴馬來西亞親領這項殊榮，樂小姐感性表示，這份肯定對她而言意義非凡。她特別提到，馬來西亞與香港在影視製作及娛樂事業上，長久以來都保持著極為緊密的合作交流與深厚淵源。每一次來到馬來西亞，除了能與許多多年來並肩作戰的業界好夥伴及好朋友相聚，當地的地道美食與熱情獨特的風土人情更是讓她印象深刻、深感親切。



樂小姐更寄語未來，希望兩地的娛樂影視事業能持續深化合作，與大馬的影視同業及合作夥伴一同攜手並進，推動娛樂業務蓬勃發展、再創高峰。樂小姐多年來默默耕耘，傾力扶持並培育了無數演藝界的璀璨星光，獲獎代表著其個人在國際舞台上的卓越影響力備受肯定，亦深化了港馬兩地演藝文化的深厚情誼。

同場出席的Hubert則榮獲「年度最具影響力粵語流行歌手（中國香港）」殊榮。Hubert甫抵達吉隆坡機場，便獲得大批熱情粉絲現場守候迎接。他對此感到十分窩心，說：「感謝大會鼓勵，亦感謝馬來西亞所有朋友，每一次去馬來西亞都非常感受到大家熱情，希望有機會可以再到馬來西亞和大家見面。」



除了親自上台領獎，Hubert更兼任當晚的表演嘉賓，在管弦樂廳現場深情獻唱金曲《凡人不懂愛》及《祝君好》。談及自己哪類歌曲最具影響力時，Hubert分享道：「我覺得每一首歌都有特定影響力，其中劇集歌曲可能更容易深入人心，因為大家經常透過電話或睇電視聽到；而我自己創作的作品，對於一路支持我的歌迷來說則特別有意義。」Hubert又表示得獎並不會改變他既定的發展步伐：「其實得唔得到獎，我未來都係希望繼續努力去創作，努力去做更多好嘅作品同埋好聽嘅歌畀大家。」

