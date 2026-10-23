梁祖堯一日食一餐成功減30磅迎半百生日 王菀之12月開騷隨時晒舞姿

梁祖堯、王菀之(Ivana)、谷祖琳、盧鎮業(小野)主演的舞台劇《寫不得你》公演共21場，今晚舉行頭場，並於中午舉行拜神儀式祈求演出順利。今次亦是小野首個舞台劇演出，阿祖大讚小野表現專業，「佢本身係一個好好演員，佢同舞台個感覺係無縫接軌，完全唔使調整！所有嘢pick up好快！」Ivana指今次跟阿祖再次合作，她直言大家感覺如初，很親切，笑謂大家只是眼神有生活痕跡。她又透露彩排最後幾天能夠品嚐到阿祖的手勢，大讚好味，阿祖就指谷祖琳不時煲湯給劇組飲，而且款式次次不同。

本月30日是阿祖的50歲生日，他說︰「好彩的話年年都有，但冇咩特別，我唔係好鍾意慶祝生日嘅人。嗰日係會演出，千祈唔好喺後台拎個蛋糕上嚟，我覺得好尷尬，千祈唔好呀！」他透露今年給自己的50歲目標是減磅減至25歲時的體重，自己由年頭開始每日只吃一餐。他說︰「減咗差唔多3、40磅！堅持咗好耐，係最近呢幾個月先見到成效！其實儘量食少啲、食得健康啲，因為冇時間做運動，無咗好多肌肉量，係中年危機，真係同套舞台劇一樣。」

問到接下來的目標是再減磅，還是鍛鍊肌肉為主，他說︰「我目標係唔想每季買過晒啲底褲！好唔環保！」沒料到 Ivana說︰「你兩條車埋佢咪得囉！」阿祖說︰「我知你做緊！但車底褲真係攰！」Ivana笑謂自己要車5條，並稱減磅的目標太遙遠，「唔需要！我只係focus做好舞台劇！」

阿祖透露Ivana將會有首新歌在舞台劇內唱出，Ivana亦不忘把握機會宣傳自己12月在西九自由空間舉行演唱會。談到她有練舞，她表示要看看進度才決定會否加入跳舞環節。阿祖續指Ivana非常忙碌，除了忙舞台劇彩排之外，還要去開MV會、寫歌錄歌整歌，形容對方很黐線。

早前阿祖在MIRROR的團綜亮相，他表示很開心再與12位成員聚舊，坦言他們的路不容易，要保持好好的心理質素並不容易。他透露間中有跟個別成員見面，但要一同見齊12位只能在工作上的場口。