谷祖琳自備小助手大派湯水慰勞劇組 盧鎮業初演舞台劇獲讚

梁祖堯、王菀之(Ivana)、谷祖琳、盧鎮業(小野)主演的舞台劇《寫不得你》公演共21場，今晚舉行頭場，並於中午舉行拜神儀式祈求演出順利。今次是小野首次舞台劇演出，阿祖大讚他的表現很好。談到小野已經很快接洽了另一套舞台劇，他謙稱只是學習。
Ivana透露彩排最後幾天能夠品嚐到阿祖的手勢，大讚好味，阿祖就指谷祖琳不時煲湯給劇組飲，而且款式次次不同，而小野就爆對方因為知道大家愛吃枝豆，又會烚很多回來給大家。
Ivana透露彩排最後幾天能夠品嚐到阿祖的手勢，大讚好味，阿祖就指谷祖琳不時煲湯給劇組飲，而且款式次次不同，而小野就爆對方因為知道大家愛吃枝豆，又會烚很多回來給大家。
谷祖琳表示未至於日日煲湯，至於演出期間就會待完成頭幾場演出，情況OK之後便會回復派湯水的福利，讓大家滋潤下。她坦言心情是很緊張，盼可以做到阿祖所說既緊張又要放鬆的感覺。她透露兩位千金會入場欣賞她的演出。
阿祖透露谷祖琳兩名女兒有來探班，更指每當囡囡在場時，谷祖琳都表現非常好，Ivana笑謂完全是脫胎換骨。阿祖續說︰「佢兩個女係小助手，細女仲會幫佢沖咖啡！」谷祖琳笑謂︰「大女14歲、細女11歲，去旅行嗰陣我係阿四，但去到做嘢佢哋俾面我，見我無助手，真係好威㗎！仲會幫我揼骨，其實我喺屋企係威迫利誘！」