谷祖琳自備小助手大派湯水慰勞劇組 盧鎮業初演舞台劇獲讚

梁祖堯、王菀之(Ivana)、谷祖琳、盧鎮業(小野)主演的舞台劇《寫不得你》公演共21場，今晚舉行頭場，並於中午舉行拜神儀式祈求演出順利。今次是小野首次舞台劇演出，阿祖大讚他的表現很好。談到小野已經很快接洽了另一套舞台劇，他謙稱只是學習。

Ivana透露彩排最後幾天能夠品嚐到阿祖的手勢，大讚好味，阿祖就指谷祖琳不時煲湯給劇組飲，而且款式次次不同，而小野就爆對方因為知道大家愛吃枝豆，又會烚很多回來給大家。