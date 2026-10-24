金鐘獎2026｜ 《回魂計》10項提名　導演讚舒淇與李心潔

第61屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮將登場，Netflix今年多部華語原創影集合計獲得40項提名，成績亮眼。22日舉辦金鐘派對，邀集《忘了我記得》、《回魂計》、《乩身》及《如果我不曾見過太陽》等入圍團隊齊聚一堂，分享入圍心情與拍攝幕後。其中，導演許肇任回憶拍攝《回魂計》過程，笑稱當時瘦了不少，如今體重又胖回來，直呼：「魂都還沒回來！」入圍迷你劇集男主角獎的傅孟柏則以平常心看待獎項，坦言得獎固然開心，但不會把它當成非拿不可的目標。

《忘了我記得》今年一舉入圍13項金鐘獎，涵蓋迷你劇集、男女主角、最具潛力新人、編劇、導演及多項幕後技術獎項。身兼編導的劉若英談到作品獲得肯定，坦言每個入圍獎項都很在意，但無論得獎與否都很開心，也沒有事先準備感言。她表示：「我沒有先想好感言，最多的感覺是『感謝』，沒想過謝謝自己，比較多覺得很幸運。」她認為，作品並非類型片，而是描寫家庭與中年女性面對的人生課題，事隔一年多再度站上金鐘舞台，仍能獲得評審支持，讓她格外感恩。

演出超越文字想像 製作人李耀華也感謝Netflix從劇本開發、選角到拍攝過程一路支持，讓團隊有勇氣選擇「中年婦女」這個相對少見的題材，希望能在頒獎典禮交出好成績。談到週末颱風來襲，她還幽默表示：「希望趁天氣不好的時候，大家可以再點來看《忘了我記得》。」劇中飾演女主角程樂樂童年時期的顏語瑢，則憑自然真摯的表現入圍迷你劇集最具潛力新人獎。首次獲得金鐘肯定的她坦言既開心又緊張，也期待能抱回獎項。 《回魂計》今年入圍10項大獎，導演許肇任與製作人楊庭愷也出席派對。許肇任回顧拍攝過程時笑說：「很開心，可以再『回魂』一次，當時拍片變好瘦，最近的體重又胖回來了。有機會跟大家一起拍這部劇很開心，但很難拍耶！魂都還沒回來！」他也特別稱讚演員們的表現，提到入圍迷你劇集／電視電影女主角獎的舒淇與李心潔，直言兩人都演得很好，演出甚至超越文字想像，讓身為導演的他至今想起仍相當感動。楊庭愷則感謝Netflix及金鐘獎，讓劇組成員能再次相聚。

傅孟柏在片中飾演遭判死刑的詐騙首腦，以顛覆過往形象的演出入圍迷你劇集男主角獎。他表示，自己對作品已經很滿足，能獲得入圍肯定就是一種鼓勵，「得獎就是多的，當然不是說不在乎，只是不要當成『我必須要得到不然我就失敗』。」他也透露，開拍前妻子正懷孕，如今女兒已經兩歲多、會講話了，但要女兒替自己加油，可能還有點難度。對他而言，能與劇組再次相聚、和其他團隊交流，也是入圍帶來的收穫。

林廷憶則在《回魂計》中飾演唯一倖存的女孩「安琪」，透過細膩的表演呈現角色背負秘密與創傷的複雜情緒。談到角色與作品獲得肯定，林廷憶分享：「入圍還是很緊張，比去年更緊張了，去年有小跌倒，今年戰袍準備好了，是舒服的類型，不會跌倒。」 曾敬驊入圍男主角獎 另一部獲得關注的作品《乩身》入圍9項金鐘獎，涵蓋迷你劇集、男配角、戲劇類節目創新獎，以及配樂、攝影、聲音設計、美術設計、造型設計與視覺特效等獎項。作品融合台灣民間信仰、驅魔、動作與東方奇幻元素，打造獨具特色的台式奇幻世界。導演管偉傑表示，能獲得9項提名相當開心，尤其看見一起打拚的幕後夥伴獲得肯定，也特別感謝柯震東為作品付出的一切。

純愛懸疑復仇影集《如果我不曾見過太陽》今年入圍6項，涵蓋男女主角、最具潛力新人及燈光、特效等獎項，並進入最具人氣戲劇節目獎決選名單。製作人麻怡婷談到入圍心情，表示自己抱持輕鬆態度，未來會繼續努力。她也透露，希望入圍男女主角獎的曾敬驊與柯佳嬿能有好成績，尤其柯佳嬿過去曾與她合作的兩部得獎作品都有好表現，因此很期待她能再添一座獎盃，不過一切仍順其自然。 此外，飾演劇中反派的蔡喬菲也入圍新人獎。麻怡婷大讚她本人與角色個性截然不同，當初試戲時因演出罵髒話的橋段令人驚豔，試了一次便決定選用她。蔡喬菲則笑說，演完角色後一度躲在家裡，如果觀眾真的覺得角色很壞，就代表自己的演出成功，也坦言首次入圍金鐘獎，心情既緊張又新鮮。