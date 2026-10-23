傅穎揭與楊千嬅疏遠內情 自爆首講粗口全身打冷震非造作：鐵一般嘅事實

傅穎（現名傅寶誼）近期新聞多多，早前才公開剖白昔日於Cookies時期被隊友孤立的經歷，近日又作客由伍詠薇與李凱賢（Brian）主持的HOY節目《九運會客室2》，並首度談及與樂壇天后楊千嬅關係變得生疏的內情，同時自爆自己抗拒粗口，第一次講粗口時更全身打冷震。
與千嬅因流言疏遠
傅穎透露，當年與楊千嬅同屬金牌娛樂，雖然二人交情不深，但她一直視對方為偶像。後來，更發現千嬅曾背後默默幫助她，主動向黃柏高力薦她推出個人專輯：「佢話佢覺得我deserve出碟。我嗰時同佢一定唔熟，平時喺公司都冇乜點見到，都係打個招呼，所以係好感動！」然而，二人未能深交，全因2004至2005年間
公司內部流傳對她不利的流言蜚語，傅穎無奈道：「我驚我記憶有錯，但係我記憶入面，曾經有人講我對大老闆獻殷勤， which is冇，如果我係呢一種，我都唔會自己打拼，總之講到我係唔正經。」她感嘆早在Cookies年代，隊友亦曾因此而集體排擠她。傅穎指當時年僅17歲，完全不懂處理這些是非，亦因這些無中生有而在千嬅面前感到自卑，不知如何澄清，最終二人關係變得疏離。
抗拒粗口
對於，傅穎早年曾表示第一次講粗口時打冷震，被網民指她很假造作，她解釋：「我講緊嘅係鐵一般嘅事實，因為我以前成個屋企，我喺屋企其實係唔講粗口嘅。屋企都冇人同我講粗口，即係你冇一個粗口環境，你就好難會講粗口。我係第一次自己試嘅時候，係覺得呢樣嘢係好……點講呢……即係對我嚟講有衝擊力。」Brian問她第一次講粗口是幾多歲，傅穎表示：「我忘記咗啦真係！（Around sixteen？）應該係過咗18歲。」Brian驚訝道：「即係18年入邊冇講過X呢個字？」傅穎即謂：「就算我好嬲好嬲嘅時候，其實我都諗唔到粗口㗎！」Brian則認為只要做返自己就可以，並謂：「你要做nice，if you wanna be nice, you wanna be kind, be kind.因為有好多人覺得，你好X假，搞乜X嘢啫？you guys are fxxxing rude.」