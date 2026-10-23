傅穎揭與楊千嬅疏遠內情 自爆首講粗口全身打冷震非造作：鐵一般嘅事實

傅穎（現名傅寶誼）近期新聞多多，早前才公開剖白昔日於Cookies時期被隊友孤立的經歷，近日又作客由伍詠薇與李凱賢（Brian）主持的HOY節目《九運會客室2》，並首度談及與樂壇天后楊千嬅關係變得生疏的內情，同時自爆自己抗拒粗口，第一次講粗口時更全身打冷震。

與千嬅因流言疏遠

傅穎透露，當年與楊千嬅同屬金牌娛樂，雖然二人交情不深，但她一直視對方為偶像。後來，更發現千嬅曾背後默默幫助她，主動向黃柏高力薦她推出個人專輯：「佢話佢覺得我deserve出碟。我嗰時同佢一定唔熟，平時喺公司都冇乜點見到，都係打個招呼，所以係好感動！」然而，二人未能深交，全因2004至2005年間

公司內部流傳對她不利的流言蜚語，傅穎無奈道：「我驚我記憶有錯，但係我記憶入面，曾經有人講我對大老闆獻殷勤， which is冇，如果我係呢一種，我都唔會自己打拼，總之講到我係唔正經。」她感嘆早在Cookies年代，隊友亦曾因此而集體排擠她。傅穎指當時年僅17歲，完全不懂處理這些是非，亦因這些無中生有而在千嬅面前感到自卑，不知如何澄清，最終二人關係變得疏離。