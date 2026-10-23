湯令山闖紅館變做鬥獸場只限4場 做化石騷健身成果講明唔加場

Gareth.T湯令山明年1月20至23日首度踏上紅館舞台，門票將於11月3日優先發售！演唱會名命為《湯令山Coliseum 演唱會2027》，玩同音食字香港體育館外，一語雙關，預告他將要把紅館化身為一個充滿戲劇張力的鬥獸場！為拍攝人生第一張紅館演唱會海報，Gareth.T更花上兩個半小時進行特效化妝，將自己變成一尊羅馬石像，連皮膚都呈現雕像質感。他笑言：「其實唔算太辛苦，為咗藝術都值得！」



睇紅館演唱會 call 車 發現「鬥獸場」靈感 《Coliseum 》這個名字，早在Gareth.T有機會踏上紅館之前，已經悄悄在他腦海中萌芽。他透露，以往每次call車去紅館欣賞演唱會，都會打下目的地紅館的英文名稱「Hong Kong Coliseum」，後來查字典發現Coliseum有鬥獸場的意思，覺得非常有趣。當知道自己終於有機會踏上紅館舞台，立即想起這個名字，決定將「鬥獸場」變成整場演唱會的核心概念 。至於內裡會有什麼構思，Gareth坦言已經不停為演唱會開會，稍後會再透露多一點給歌迷知道。

湯令山透露以往每次call車去紅館欣賞演唱會，都會打下目的地紅館的英文名稱「Hong Kong Coliseum」，後來查字典發現Coliseum有鬥獸場的意思，覺得非常有趣。

健身教練出手設計高難度姿勢 今次演唱會海報，Gareth.T繼續由好友Hanley Chu為創意總監及操刀拍攝，「東風財運」組成幕後整個創作團隊。拍攝當日，Gareth.T共花上兩個半小時進行特效化妝，將自己變成一尊羅馬石像，連皮膚都呈現雕像質感。問他辛不辛苦，他笑言：「其實唔算太辛苦，為咗藝術都值得嘅！」而他的健身教練亦出現現場，拍攝前帶他操肌，讓身型拍出來更完美。拍攝期間大家更愈玩愈多，最初構思只是簡單像石像站立拍攝，但一致通過，不如玩得更有趣味。結果Gareth.T不單扮超人，扮搞笑，扮健美高手，動作挑戰難度直升，令羅馬雕像造型更具戲劇感。

為了今次決定玩大一點，極度考驗Gareth.T的體能及身形，拍攝當日大家也讚Gareth身材操到好fit ，不過一向對自己嚴格要求的他，笑言，「我覺得自己健身成果暫時未算明顯，但會繼續努力。以前只係自己做運動，冇真正健身，依家開始有教練教，希望體態會愈來愈好，啲動作都會更加標準。」



連唱四晚挑戰體能 宣布不再加場 Gareth.T首次紅館演唱會，將於2027年1月20日至23日舉行，一連四晚，正式迎接屬於他的「鬥獸場」挑戰！他坦言單做一晚已經相當消耗體力，連續四晚更要加倍努力。對於至於歌迷最關心會否再加場，Gareth.T就明確表示，今次公司決定一次過公布四場，暫時沒有再加場計劃」，更直接向歌迷喊話：「唔會再加場！所以想去嘅話，就買飛啦！」