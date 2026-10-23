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娛樂
出版：2026-Oct-23 19:00
更新：2026-Oct-23 19:00

璀璨之城｜陳瀅認為除衫戲合理為角色解釋 梁靖琪爆導演未播將影片周圍傳

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陳瀅作客由梁靖琪（Toby）主持的YouTube頻道《SpotiTalk》，分享自己拍攝《璀璨之城》大尺度戲份的感受。

陳瀅在《璀璨之城》一場除衫的戲引來勁大迴響，由於「腿張開」畫面意識大膽，通訊局更接獲25宗投訴。早在播出之前，陳瀅接受本報訪問時，直認這場脫衫戲是很大膽，但她是看完劇本之後自薦性感演出。她解釋︰「為愛情咩都做得出，個角色係淒美，好多層次，今次演出都同以前好唔同，挑戰好多底線，亦都超越好多底線。」

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陳瀅作客由梁靖琪（Toby）主持的YouTube頻道《SpotiTalk》，分享自己拍攝《璀璨之城》大尺度戲份的感受。Toby在節目中提及她們錄影這集時，《璀璨之城》正播到第3集。陳瀅表示今次劇中每個角色都是展示陰暗的一面，而她扮演的霍佩樺（Sarah）是可以為愛犧牲很多東西的人。

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陳瀅表示角色要脫光光這場戲是包含很多情緒在內，認為是合理演出。

陳瀅拒拍強姦戲

Toby續問拍床上戲的感受，她透露自己接受不了拍被強姦的戲碼。陳瀅續指強姦戲是其底線，「好抗拒！so far未有人搵。拍床上戲ok，但強姦就……雖然拍戲係假，但係演員用真感情，feeling is bad！」其後她們話題談回陳瀅那場戲，並問到她跟張智霖合作的感受。陳瀅說︰「有冇好緊張？我未試過拍呢啲場口，我慶幸你未睇，如果唔係就唔係咁問我！」沒料到Toby說：「我聽聞導演係猛咁畀人睇，『你睇吓佢可以做到咁樣㗎』！」陳瀅隨即面露尷尬笑容。

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呢段戲有大膽尺度係合理

其後陳瀅就會這場戲解話︰「我收到劇本嘅時候，呢場戲係特別stand out嘅，我就覺得『哇！好勁啊呢段戲』，因為呢個角色係為咗幫佢個好姊妹，而想報仇嘅。我接近Chilam個角色，當呢場戲出嘅時候，大家會淨係被一個畫面震撼，會覺得『哇！好似好sexy喎』。但呢個角色佢嘅出發點，唔係因為想發生關係而接近佢，而係我願意犧牲我個 body，去做一個好大嘅犧牲去接近你報仇。我睇嘅時候我覺得好深感受呀呢段戲，即係一個女仔竟然可以為咗……想完成佢個好姊妹嘅一個少少心願，而可以咁放棄咗自己嘅身體，我覺得好偉大，好淒美。所以呢段戲有大膽尺度，係合理！」

她強調如果這場戲不是為了發生關係，是很多層次，「所以我同Chilam拍嘅時候，大家都一邊拍一邊覺得，哇，呢場戲真係好正，好有feeling。」她坦言如果單純只是為了跟Chilam的角色及生行為，便不會這樣做，但那場戲是很值得這樣做。

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