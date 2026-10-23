冼靖峰12月舉行香港首個演唱會 VIP門票福利包睇彩排+1對1合照

主辦單位星星娛樂特別在今個星期日(25日)下午4時正，於馬鞍山廣場安排演唱會記招，冼靖峰 Archie 將會現身和大家見面，讓大家知悉更多演唱會的細節。今次Archie 坐在一張佈滿唱片、結他及電子琴的床上，以一種隨性的態度拍攝演唱會海報，他表示這張床代表他的家，每天在家很多時間也離不開聽歌和練歌，特別是半夜練歌時會同時在床上練結他，所以這張海報的畫面正正是他生活的縮影，大家入場看他12月的演出便是同步體驗他在家一天內會發生的所有事。



Archie 相信今次演唱會主題可以給觀眾帶來新鮮感，歌單也會和之前的內地演唱出有所分別。Archie續說12月6日當晚會有很多朋友來捧場，當中有些身處外地的更會專程返港。Archie同時找了健身教練指導他如何操Fit體能，現正朝著目標身型進發。