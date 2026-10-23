王家晴年度壓軸新歌延續慘情虐心 邀George拍親密場口程度只屬BB班

COLLAR成員Candy王家晴，繼推出《直白》、《燈神》兩支以愛情為題的個人單曲後，昨日推出年度最後一首歌曲《連名字你都說錯》，並找來George歐鎮灝擔任MV男主角，新歌貫徹淒慘情歌風格，繼續以虐心愛情故事作牽引；而對於樂壇成績表即將年底派發，Candy對此冇有怕，皆因出Solo見證着自己心態成長及進步，已是最大得著。

明年計劃出勵志歌



新歌《連名字你都說錯》，是Candy 3 首個人歌曲之中，最具故事性的作品，「今次再一次搵Wyman黃偉文填詞，當初收到Demo時，『連名字你都說錯』係其中一句歌詞，Wyman一聽到，佢已經諗到成個故事起承轉合，佢話好想引用番呢句做故事主題；而故事中同男主角，一切嘅曖昧、所有嘢原來都係我一廂情願，起初我以為大家一見鍾情，但最後人哋連我個名都唔記得，所有嘢都係自己幻想。」

提到本年3首作品均以虐心愛情為題，Candy自言喜歡唱慘情歌，「唱歌嘅話，我鍾意唱虐心嘅歌，唱嘅時候幾有feel。今年想貫徹統一一個形象。」不過連續3首慘情歌，Candy笑指發現「問題」，她說：「最近發現出太多慘情歌唔好嘅位，就係嚟緊公司有好多school tour，我覺得唔係好啱feel，對住一班學生應該要唱啲好開心或激勵嘅歌，但我3首全部都係慘情歌，就係因為咁，下年我諗住出首開心啲嘅歌，又或者勵志歌都可以，其實我自己作為聽眾，我好鍾意Winka啲勵志歌。」