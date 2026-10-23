Ivy再為新歌填詞 注入粵劇韻味以古典造型演繹花落之美

樂壇女子組合COLLAR成員Ivy蘇雅琳，昨日推出本年度最後一首個人單曲《葬花辭》，今次歌曲同樣地由Ivy親自填詞，以苦戀為題，大玩古典風及小調式音樂。為配合曲風韻味，Ivy在MV大晒多個典雅造型，散發濃濃的女人味，還滲入粵劇元素，為童年曾接觸粵劇的Ivy勾起不少回憶。

Ivy於本年度先後推出親自填詞的個人單曲《給你一隻大口仔》、《原地拖手》，來到第三首的《葬花辭》，她同樣參與填詞，「今次我都有份填詞，不過搵咗鄭敏老師幫手，因為今次比較高難度，第一次試古典啲、小調式音樂，所以想填出古典味重嘅詞。」歌曲關於一段苦戀，講述一個堅強女仔，愛上一個不應愛的人，最後就像葬花般淒慘，Ivy表示：「一聽到Demo時，好快就覺得首歌係講一段苦戀、一個遺憾，最後選擇用葬花呢個詞嚟貫穿成首歌。」

提到新歌的最大挑戰，Ivy笑說：「遇到最大挑戰唔係我，而係梳化服團隊，因為要喺短時間之內襯出古典造型，真係好大挑戰。」MV中最令Ivy深刻一幕，莫過於滲入粵劇元素，「因為我細個學過粵劇，當初聽完首歌，都諗住用粵劇作故事部分題材，好開心導演喺MV畫面上加插粵劇元素，令我泛起好多兒時回憶。」

《葬花辭》是Ivy本年最後一首推出的個人單曲，她希望來年會有更多不同風格的嘗試，「COLLAR試咗好多不同嘅快歌、跳舞，所以喺個人單曲上，我揀Demo時，會揀啲自己有興趣又未試過嘅曲風，而下年嘅Demo已經揀，比今年3首歌會較輕快啲，可以留意下年活潑啲嘅雅琳。」對於年底即將舉行的樂壇頒獎禮，Ivy對此未感緊張，「每次出歌都等於mid-term成績表，出歌後大家嘅反應、喜唔喜歡令我更在意，頒獎禮順其自然，大家喜歡我每首歌已經滿足。」