金鐘獎2026｜颱風薔琵襲台　兩天頒典禮均臨時延期

薔琵颱風撲台，多地宣布24日停班停課，第61屆金鐘獎主辦單位表示節目類頒獎典禮已延期至25日，戲劇類則順延至26日晚間7時於台北流行音樂中心舉辦。對於兩天的典禮均因颱風假臨時延期，恐影響到數百名演藝人員及幕後團隊行程。因受薔琵颱風持續影響，台北市政府已宣布明日（10/24）停止上班上課。
台北停工停課
考量典禮全體人員之安全，第61屆金鐘獎頒獎典禮日程異動如下：
節目類與戲劇類金鐘獎，依序順延至10/25（周日，節目場）及10/26 （周一，戲劇場），星光大道開始時間為晚間5時、頒獎典禮則於晚間7時舉辦，將持續關注颱風動向及市府公告，隨時更新相關資訊。
注意自身出入安全
此外，【最具人氣綜藝節目獎】決選投票已於 10/23（五）17:00 截止，【最具人氣戲劇節目獎】決選投票亦維持於 10/24（六）17:00 截止，最終票選結果將於兩場典禮中公布。
也再次提醒，星光大道活動將於台北流行音樂中心表演廳廳內舉行，不開放一般民眾觀禮，無典禮入場券的民眾請勿前往，歡迎大家透過官方轉播，一同鎖定第61屆金鐘獎。承辦單位也呼籲大家務必做好防颱準備、注意自身出入安全，也持續鎖定官方社群獲取最新資訊。
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