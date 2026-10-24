金鐘獎2026｜颱風薔琵襲台　兩天頒典禮均臨時延期

薔琵颱風撲台，多地宣布24日停班停課，第61屆金鐘獎主辦單位表示節目類頒獎典禮已延期至25日，戲劇類則順延至26日晚間7時於台北流行音樂中心舉辦。對於兩天的典禮均因颱風假臨時延期，恐影響到數百名演藝人員及幕後團隊行程。因受薔琵颱風持續影響，台北市政府已宣布明日（10/24）停止上班上課。

台北停工停課

考量典禮全體人員之安全，第61屆金鐘獎頒獎典禮日程異動如下：

節目類與戲劇類金鐘獎，依序順延至10/25（周日，節目場）及10/26 （周一，戲劇場），星光大道開始時間為晚間5時、頒獎典禮則於晚間7時舉辦，將持續關注颱風動向及市府公告，隨時更新相關資訊。