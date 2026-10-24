何啟華想舉行棟篤笑 自覺過去演出唔夠好想重演

何啟華（阿Dee）接受《放飯ICU》節目主持林柏希及何基佑邀請，剖白演戲始終是他的第一夢想，也想擁有個人的棟篤笑演出，卻不求成為王者。在台上看似充滿自信的他，原來全靠逼自己激發出來！至於作為ERROR成員中，唯一遲遲未推出個人單曲，他笑稱是替公司省錢，背後其實藏着對唱歌的恐懼。

身兼演員、歌手及主持，何啟華對演戲最有把握，因為能在既有故事上再創作；棟篤笑則須由自己構思，滿足感較大。他希望將來舉行個人棟篤笑，但自覺人生閱歷仍不足，細小場地已足夠，沒有成為黃子華那「王者」級別的目標。他喜歡創作，不是因為想獲得甚麼，而是希望享受透過自己的故事與觀眾建立關係。

林柏希以為他很有自信，阿Dee卻坦言，十次演出約有三、四次會覺得自己不夠好。他把心態分開：上了台必須享受演出，否則無法向觀眾傳遞信息；回到台下才檢討表現。他透露看完《毒舌大狀》試映的時候，他曾因現場無人為他的演出發笑，自責演得差而整夜失眠。他表示自己即使兩年後看無關的西片，也可能突然想到舊作應如何演繹，直言每部作品都想重新演繹。不過，他會提醒自己，當刻留下的演出，仍有獨一無二的價值。對於被主持指「自帶喜感」，阿Dee曾感壓力，如今不再強求逗笑觀眾，導演提出演法便先試，學習信任團隊。

唱歌也是一道關卡。阿Dee認為要一個人完整演繹歌曲，要兼顧技巧與情感，難度極高，近一、兩年才開始享受唱歌。被追問推出個人單曲的時間表，他笑言不想浪費公司錢。談到最新舞台劇《見面即地獄》，他飾演尋歡闖禍後向兄弟陳湛文求救的阿明，以黑色幽默揭示親密關係中的角力。