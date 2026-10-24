辦公室劇后｜劉雅麗笑爆想兼職「骨妹」 梁嘉琪狂食照瘦5磅

鄧智堅執導及編劇的爆笑職場喜劇《辦公室劇后》，於昨日（10月23日）起假香港藝術中心壽臣劇院正式爆笑上演13場！本劇雲集跨世代及跨平台強陣，包括實力派「劇后」劉雅麗、梁嘉琪、盧頌恩（妹頭）、張錦霞（阿霞）、張翼東及蘇育輝，以最貼地幽默的方式拆解 OL 職場亂象。劇組日前舉行拜神儀式及總綵排，一眾演員暢談籌備趣事，現場金句連篇、爆笑不斷！

劉雅麗身為劇場資深霸主，劉雅麗坦言臨近開演壓力極大，甚至要靠安眠藥幫手入睡。大讚新人妹頭「面懵心精」進步神速之餘，劉雅麗更展現幽默本色，笑言自己有「劇場骨妹」稱號，平時最喜幫人揼骨，當場向妹頭的美容院自薦：「請不請人揼骨？」對妹頭邀約演出新處境劇《你的保安 李寶安》，她更即時一口答應：「我冇合約喺身，有工作多記得預埋我！」

盧頌恩（妹頭）首度挑戰舞台劇的妹頭坦言極度緊張，連日來不斷刷新網頁查看售票情況。她指劉雅麗氣場極強，自己獲益良多。同時兼顧美容院生意、電視台拍攝與舞台劇的她，獲劉雅麗大讚「看似戇居但極為醒目」。妹頭更即場發揮公關本領，廣邀劇組成員與台前幕後好友前來睇舞台劇，順道為自己的新劇拉攏演出陣容，被封為最會打營商算盤的舞台新人。

梁嘉琪 時隔 11 年重返舞台劇的梁嘉琪，本以為心態輕鬆，怎料磅重時驚覺兩個月內竟暴瘦 5 磅！她笑言壓力全反映在身體上，更被劉雅麗爆料指她食量驚人，整碟清晒肉絲炒麵照樣消瘦，笑稱「狂食照瘦」簡直是難聽過粗口。嘉琪感歎不知下次演舞台劇要等多少年，特別感謝圈中好友如李佳芯、森美、小儀及「學是學非」團隊買飛力撐。

張錦霞（阿霞）原來11年前在舞台劇曾與梁嘉琪合作，相隔 11 年再重聚，阿霞已從初出茅廬的小妹妹蛻變為能獨當一面的演員。劇中與嘉琪對手戲最多的她，自嘲記性差常走錯位、忘詞，卻因超強「執生」能力成為全場笑點擔當。嘉琪大讚有阿霞在場讓人非常有安全感，更笑指「阿霞每場演出都不一樣，絕對能吸引觀眾買飛睇多幾場！」阿霞則表示不理票房，全力專注演好角色。