你的保安李寶安｜首周劇情狂爆金句古天樂郭富城被擺上枱 李尚正嫌濱崎真緒太密實？(有片)

李尚正(正爺)、盧頌恩(妹頭)、王耀宏(Meaning)、曾睿智和麥沛東(麥東)等合演，何爵天執導(天導)的HOY首套處境式喜劇《你的保安李寶安》，將於下周一(26日)起於晚上8時黃金時段播出，硬撼TV B的同時段處境劇《愛．回家之三代同糖》。劇組於昨日(23日)舉行試映活動，邀傳媒和業界率先看頭4集內容，並參觀臨海峯保安部的辦公室的廠景。頭4集主要介紹5位主要保安員，角色鮮明各有性格，而辦公室擺設認真，有「真崎濱緒」的電腦Wallpaper、AV作品、木村拓哉Wallpaper等，顯見心思。

曾睿智與濱崎真緒玩白色cream 何爵天與李尚正、Meaning、曾睿智於活動後受訪，分享率先睇的感受。包辦剪接的天導笑言已睇到麻木，但聽到觀眾的笑聲也感開心。在劇中演邱得根(邱副隊長)的曾睿智略顯尷尬，他直言甚少睇與大家一起睇自己的劇集，感覺奇怪，天導就玩踢爆，「佢最hyper嗰集未播。」曾睿智作投訴狀，「因為佢地一直都冇俾女孩子同我演對手戲……」天導聞言即反問：「妹頭唔係？」曾睿智笑著回味，獲導演安排與濱崎真緒近距離交流，「導演嗌咗cut我都唔知，因為佢喺我耳邊講對白，唔係尊登聽唔到。」天導指出，「嗰親講濱崎老師請佢食蛋糕，玩白色cream，佢完全聽唔到我嗌cut，集中力已經去咗第二度！」

李尚正與蝦頭再續 《金多寶》前緣 談到提早於晚上8時播放，問到濱崎真緒的戲份可會受影響時，何爵天表明會有原汁原味導演版，「但我覺得尺度可以犀利啲，因為我睇過有劇集都係8點半播，係再犀利啲，(正爺：係黑色嘛)，我覺得依家濱崎老師好似包咗喺密實袋，相比之下好係著咗羽絨。」正爺大感認同，「下次可以包啲薄嘅密實袋。」正爺趁機投訴與濱崎老師甚少對手戲，「我淨係有個九十幾歲的孫婆婆，佢當我至親，好溫情……」天導自言用心良苦，讓正爺再續《金多寶》的前緣，「仲有一個特登揀俾你，就像演佢老婆嘅蝦頭(楊詩敏)，頭幾集未出場，只係聽到聲。」楊詩敏演保安主管Tammy姐，頭4集以電話聲控保安隊工作。

小鮮肉王耀宏優待妹頭 至於王耀宏演的「羅宋湯」真實身份是「臨海峯」太子爺，被父親安排加入保安隊由低做起，一入職已被剛失戀的「畢好彩」(盧頌恩飾)睇中，經常借機親近。問到Meaning感受，可會想增加與妹頭對手戲時，他口窒窒表示，「我負責俾小朋友睇，係親和版，佢哋負責9點半後嘅導演版，所有姐姐哥哥都OK。」何爵天否認特別安排「小鮮肉」優待妹頭，澄清劇中共有4位鮮肉，包括Meaning、魏浚笙、葉振弘和麥沛東，「麥東都係一塊肉，全套劇嘅女演員同佢都有啲關係。(問：因為佢自稱似阮經天？)佢靚仔過阮經天。」

視 《卡拉屋企》為目標 談到正面對撼TVB的《愛．回家之三代同糖》，問到何爵天可擔心觀眾比較，信心如何時，「無乜好比較，我覺得如果要比較，就比以前嘅處境劇，我好鍾意《卡拉屋企》，如果要對打《卡拉屋企》，我真係毫無信心。」正爺擔心問道，「你咁講完，可能又變陣，重播《卡拉屋企》……」何爵天淡定回應：「而家唔播得架……」正爺立即心領神會，「睇片頭就知！」天導透露暫時只拍了一半集數，還有不少驚喜客串的陣容，「其實香港有好多好嘅喜劇演員，我仲物色緊，仲有一個殺手鐧就係我本人，如果HOY加到一個金額，夠我本人用，仲可拍多幾套劇。」

籲吳若希主動聯絡 至於吳若希被傳因於社交平台疑因like了《你的保安 李寶安》宣傳帖文，觸動無綫高層的神經，被「雪藏」兼踢出劇組，何爵天早前在記者會上曾表示可邀請對方加入，「佢可以選擇搵我，有IG嘛，科技咁發達。(可有甚麼角色吸引對方？)我哋Meaning都吸引好多人要求加戲，江嘉敏成日話要加戲俾佢同Meaning、Marco，仲有阿Yo又話要加戲同Meaning。」他坦言希望長拍長有，「我身邊好多導演朋友都話想拍幾集，我無任歡迎，可能有日我江郎才盡，有導演可拍下。」他透露《一個部門的誕生》導演麥天樞都有現身，「佢拍咗套cut台電影，同有線friend嘛！」他表示亦有邀請「未來」影后影帝人馬客串，呼籲大家拭目以待。