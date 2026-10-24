岑樂怡變才女推出首部愛情小說 部分情節化成得獎短片《格仔裇衫》

岑樂怡近年在主持及演藝領域表現出色，作品深受觀眾喜愛，如今更跨足文壇，推出個人首部愛情小說《每天一封信直到我們再相見》，再創事業新突破成為跨界才女「阿妹」。為慶祝新書面世，岑樂怡特別於10月23日生日當天舉行新書發佈會，邀得情同兄長的著名主持人強尼擔任司儀，與一眾親臨支持的好友、讀者、粉絲及傳媒朋友，包括在百忙中抽空到場送上驚喜的演員好友黃奕晨及陳子豐，一同分享喜悅。

發佈會上，強尼率先表示，十分榮幸能夠親身見證阿妹在事業及人生邁向新里程。隨後，岑樂怡登場，暢談新書從構思、創作到正式出版的心路歷程，並衷心感謝圈中好友、讀者及粉絲的鼎力支持，場面溫馨。 《每天一封信直到我們再相見》以喜愛寫信的「郵票男」與愛看海的「便利店小姐」相遇為故事起點，展開一段動人的愛情故事。岑樂怡除了簡單介紹故事內容，亦娓娓分享首次創作小說便選擇以愛情為主題的契機，細說如何從親自拍攝的風景照片中汲取靈感，將鏡頭下的景致化為筆下的故事。

岑樂怡表示：「從來沒想過，有一天我會多了一個『小說作者』的身份。今天見到大家親身到場支持，真的十分高興！最初是看着自己拍攝的風景照片，靈機一觸，萌生了寫這個故事的念頭。從一個構思，到今天成為大家手中的書，整個過程讓我既期待又緊張。今天看見好朋友及粉絲們的鼎力支持，內心十分興奮亦充滿感恩，希望大家能在字裏行間找到屬於自己的共鳴與感動。」 除了以文字說故事，岑樂怡亦將小說的部分內容延伸至影像創作。她早前首執導筒，將故事的部分情節拍攝成短片《格仔裇衫》，並於TOP SHORTS Film Festival 2026榮獲最佳愛情電影、最佳導演（初次）及最佳劇本等獎項。她在發佈會上分享首次執導的拍攝經歷及得獎感受，讓來賓了解她如何將筆下的故事轉化為影像，以不同的創作形式呈現當中的情感。

為答謝讀者支持，岑樂怡特別為於素年購買新書的讀者準備了限定明信片套裝，選用多幅啟發她創作小說的風景照片為設計，讓讀者透過她的鏡頭，感受這段浪漫故事的靈感起源。活動現場亦展示了主題信箱裝置、以書中牽引男女主角結緣的「叉尾太陽鳥郵票」為設計的專屬紀念郵票以及特製火漆封蠟印章，讓來賓近距離欣賞。不少讀者更即場書寫明信片，成為首批寄出《每天一封信直到我們再相見》明信片的幸運兒，讓故事中的書信情懷延續至現實生活。