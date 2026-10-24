女神配對計劃2｜Juliana收兩男禮物露出兩種笑容 Ice都覺Preston有心思

《女神配對計劃2》本周日(25日)播出的第八集，繼續是「心跳電話亭」。今集輪到陳若思（Amber）、郭珮文（Juliana）分別與求愛勇者進入電話亭中，有15分鐘單對單相處時間，挑戰「心跳」主題考驗之餘，亦爭取機會傾吓偈增進了解。

三束花代表過去現在和將來

Juliana想與她進行「心跳」考驗的，是其前度俞鋆瑞（Ice）及伍頌曦（Preston）。兩男準備不少禮物，令阿Ju受寵若驚：「見到佢哋都好有心帶咗禮物畀我，我都非常之苦惱，我覺得佢哋兩個都非常好，都想多啲接觸吓。」Ice為阿Ju準備了三束分別代表過去、現在和將來的花束。見過去和將來的花束相對大束，似乎寓意有阿Ju陪伴的過去，以及憧憬能有阿Ju繼續陪伴的將來會一樣精彩，相當感人兼有心思。阿Ju雖然口讚「好有意思」，但全程表情卻「一言難盡」，十分爆笑。