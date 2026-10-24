女神配對計劃2｜Juliana收兩男禮物露出兩種笑容 Ice都覺Preston有心思

《女神配對計劃2》本周日(25日)播出的第八集，繼續是「心跳電話亭」。今集輪到陳若思（Amber）、郭珮文（Juliana）分別與求愛勇者進入電話亭中，有15分鐘單對單相處時間，挑戰「心跳」主題考驗之餘，亦爭取機會傾吓偈增進了解。
三束花代表過去現在和將來
Juliana想與她進行「心跳」考驗的，是其前度俞鋆瑞（Ice）及伍頌曦（Preston）。兩男準備不少禮物，令阿Ju受寵若驚：「見到佢哋都好有心帶咗禮物畀我，我都非常之苦惱，我覺得佢哋兩個都非常好，都想多啲接觸吓。」Ice為阿Ju準備了三束分別代表過去、現在和將來的花束。見過去和將來的花束相對大束，似乎寓意有阿Ju陪伴的過去，以及憧憬能有阿Ju繼續陪伴的將來會一樣精彩，相當感人兼有心思。阿Ju雖然口讚「好有意思」，但全程表情卻「一言難盡」，十分爆笑。
揀鏡面電話殼好細心
至於Preston，知道拍攝時阿Ju生日將至，他送上了寫有Juju的「公仔盲盒」，以及印有阿Ju四隻貓的鏡面電話殼。選擇鏡面的原因，除了讓阿Ju可隨時補妝及減輕緊張感之餘，亦寓意阿Ju每次望著電話殼，都感覺與貓咪們在一起，極度有心！難怪阿Ju連環發出驚嘆wow聲：「好有心喎！」花生團Yuki羅毓儀及Sophie葉蒨文都感動不已。
阿Ju坦言Preston的禮物很驚喜：「冇諗過佢咁了解我，送嘅所有禮物我都非常鍾意。」見阿Ju咁開心，令Ice自覺再度陷入極大危機：「我一看到這個禮物，就覺得Ju一定很喜歡，我有點擔心Ju可能不選我。」
Alan大嗌呷醋
至於Amber的「心跳電話亭」，則有求愛勇者吳兆麟（Alan）、林子朗及吳俊峰（Mark）列陣。Alan在拉票時揚言為Amber親手做了小禮物，可惜兩次都唔記得帶！當他成功獲得入電話亭權利後，閒聊期間發現Amber竟與阿朗一起坐車出發前往拍攝場地時，大叫「咁Close」之餘，還輕聲地追加了一句：「有啲呷醋喎」，遭花生團Maggie梁敏巧吐槽直指太油膩，相當爆笑。