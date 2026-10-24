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娛樂
出版：2026-Oct-24 15:10
更新：2026-Oct-24 15:10

李蘢怡罕有露面夜遊西九 母女合體現身時尚派對

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Hermès今天（24日）起假西九文化區展開為期16天的「Hermèstories」展覽，今次品牌放下傳統精湛工藝展覽的嚴肅框架，透過一齣帶有超現實色彩的劇場作品及原創展覽，把「愛馬仕」歷史轉化成玩味十足的體驗，為大家帶來沉浸式創意之旅。

一個月內勁減17磅

昨晚，品牌邀請數百名賓客到場參觀，並於場內舉辦私人派對，久未公開露面的李蘢怡亦是嘉賓之一，見她悉心打扮，偕在商界甚有名氣的母親鄭玉而（Connie）一同到場打卡。現年44歲的李蘢怡近期頻頻現身時尚活動，早前她受邀到巴黎時裝周，出席品牌最新春夏時裝騷，當日一身性感打扮，大晒驕人身材，相當搶fo 。為了以最佳狀態示人，她一個月內依靠跳舞和飲食控制激減17磅，身材fit爆。

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現為珠寶設計師

曾在加拿大多倫多生活的李蘢怡自中學畢業後回流香港，最初以模特兒身份出道，之後簽約東方魅力成旗下歌手，2002年推出首張個人專輯，主打歌《夜遊杜拜》當時熱爆K場，更成了她入行以來的代表作。可惜李蘢怡星途未見一帆風順，2004年被爆熱戀圈外男友，因只顧拍拖繼而影響事業，經浮沉多年，李蘢怡於2010年決定退出娛樂圈，並赴英國在倫敦藝術大學修讀藝術學位課程，其後再獲英國皇家藝術學院（Royal College of Art）錄取，升讀Jewellery & Metal碩士學位，轉型為珠寶設計師。

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