李蘢怡罕有露面夜遊西九 母女合體現身時尚派對

Hermès今天（24日）起假西九文化區展開為期16天的「Hermèstories」展覽，今次品牌放下傳統精湛工藝展覽的嚴肅框架，透過一齣帶有超現實色彩的劇場作品及原創展覽，把「愛馬仕」歷史轉化成玩味十足的體驗，為大家帶來沉浸式創意之旅。

一個月內勁減17磅

昨晚，品牌邀請數百名賓客到場參觀，並於場內舉辦私人派對，久未公開露面的李蘢怡亦是嘉賓之一，見她悉心打扮，偕在商界甚有名氣的母親鄭玉而（Connie）一同到場打卡。現年44歲的李蘢怡近期頻頻現身時尚活動，早前她受邀到巴黎時裝周，出席品牌最新春夏時裝騷，當日一身性感打扮，大晒驕人身材，相當搶fo 。為了以最佳狀態示人，她一個月內依靠跳舞和飲食控制激減17磅，身材fit爆。