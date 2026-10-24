前主播譚詩雅爆娛樂圈潛規則 試鏡被猥瑣高層要求除褲 「同邊個做都一樣」

早前女星袁澧林公開自揭曾遭性騷擾的經歷，引發外界對女性於職場安全的關注。而今年3月離巢的TVB前新聞主播譚詩雅（Zya），近日亦在社交網挺身發聲，勇敢重提自己大學畢業、初入行時險墮「潛規則」陷阱的慘痛往事。她坦言因為最近的社會事件，令她決定打破沉默，並強調：「任何行業的女性都不應該這樣被對待，除了難過，還有憤怒。不想提起但是不能沉默了。」

高層要求除褲 譚詩雅憶述，當年她滿懷熱誠四出試鏡，有次到一間娛樂公司傾談電影合約時，對方竟單刀直入，表明若想擔正做女主角，代價就是接受「潛規則」。該名高層的言辭極度猥瑣，不但直接要求她「除褲」，更語帶挑釁地問：「有冇機會睇你肯唔肯付出」。為了逼她就範，對方甚至拿她的感情瘡疤作武器，聲稱：「你俾男人呃過就會知道同邊一個做都一樣」，更搬出某位女星作例子：「xx（某女星）都係咁」，企圖向她洗腦。 街頭崩潰痛哭

面對極度侮辱的條件，譚詩雅坦言難以接受，並堅決當場拒絕。該名高層見狀即惱羞成怒，出言恐嚇：「今日你行出呢個門口就唔會再搵你㗎啦！」她憶述，轉身離開後便一邊喊住上巴士，一邊致電友人哭訴:「點解要咁樣？我好想做到我想做的事，但係我唔想成為一個自己都討厭嘅人。」事隔多年，她形容這是社會給她上殘酷一課，其勇敢發聲亦獲大批網民力撐。