李佳芯自認黑面女友 戥前男友慘：永遠估唔到女人諗乜(有片)

李佳芯（Ali）今日以防「風」健康大使身份，出席防中風活動。Ali分享曾有年僅廿多歲的朋友中風，本身沒有「三高」問題，但因為情緒波動大，影響血管健康。她自言過往傾向情緒內爆，習慣屈住屈住，幸好能透過演戲宣洩情緒，「我透過角色爆出嚟，所以好多人話我同角色反差好大。」 去旅行排解負面情緒 Ali自言年輕時不懂主動識朋友，幸好性格樂觀，透過旅行或行山排解負面情緒。問到會否找個男友傾訴，她自爆以前拍拖時習慣黑面，「我唔會發脾氣，但會黑面，男友就覺得唔知我想點，又要估點解，所以都覺得以前嘅男友好慘，又要估，男人永遠估唔到女人諗乜。」

唔再忍Edan 談到港版《悠長假期》日前煞科，李佳芯與Edan呂爵安亦有在社交平台出po分享，她形容團隊合作愉快，「本來冇咁快，但唔扺得Edan咁快po，仲要寫新鮮滾熱辣，煞科即刻po。」雖然當晚瞓無理會，但翌日亦追上進度發文。問到可有被edan成功影黑圖，她嚴正表示：「呢條友，我唔再忍佢，佢極力嘗試影我黑圖，但可惜佢係都失望。佢平時影唔到我黑圖，就用啲好低裝手法，可惜都係失敗。」她自言也有影Edan黑圖作還擊，但「敵不動我不動」。她直指Edan在片場好貪玩，經常搞事。問到與對方演情侶，會否增加難度，她笑言惟有出絕招，召喚角色的靈魂：「我成日都叫『我唔要呂爵安，黎明俊你快啲返嚟啦！』」但Edan亦好專業，一埋位就投入角色，拍咀戲亦沒有因笑場而NG。

臨時加戲講求合唔合理 近日TVB台慶劇《璀璨之城》，陳曉華和陳瀅有大尺度戲份，掀起熱議，張曦雯更大爆被要求半裸上身跟張智霖肉搏。雖然一度拒絕，但經江美儀與袁詠儀和遊說後答應演出。問到可曾被臨時要求加戲，Ali指出：「加戲即係調整劇情，任何拍攝都會，有時劇本出到嚟，喺現場前文後理有調整都會改動。」她強調最重要有足夠溝通：「最緊要大家傾，睇吓合唔合理」，自己並無遇過大尺度加戲要求：「如果咁大尺度，事前一定會傾吓，因為要做心理準備，你要演員演，一定要個演員消化咗接受咗先演到，冇得逼㗎。」如果遇到有男演員毛手毛腳，會選擇開聲：「有唔舒服咪表達囉，行開、語言，人同人之間在乎溝通。」但她自言未遇過「多手」的男對手，亦沒有特別設底線，最重要考慮是劇情需要和效果。