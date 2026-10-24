康堤稱跟黃澤林有共識分手 Eason徐濠縈支持決定

康堤Constance自從與網球世一黃澤林分手後，今日首度出席公開活動，她與Kiri. T現身機場擔任叱咤903旅遊節目《西加航空》嘉賓，兩人在活動後受訪，康堤被問到分手後的心情，她坦言，「分咗手，大家情緒都會有啲低落，」問到兩人分手是否想專注個人事業，她表示兩人向來注重個人工作，「咩具體原因，就唔回應住。」至於是單方面提出或雙方共識，以及何時蘊釀分手，她都不願多談：「我哋都有啲共識分手。但盡量唔回應分手原因，都係我哋兩個人之間嘅事，希望大家可以俾多啲空間，我哋大家都Focus自己。」

今日媽咪徐濠縈亦在場，問到Eason陳奕迅和媽咪可有給予意見，Constance就表示，「爹哋媽咪一向都好支持我，（是否有如歌名《一律建議分手》？）總之好支持我。」說畢忍不住大笑。問到分手後可有睇前度奪得亞運金牌的賽事，她表示知道喜訊，能為香港人爭光，也值得驕傲，至於她like對方的帖文，她回應：「咁啱見到，覺得為港爭光，都戥佢開心。」問到是否再見亦是朋友，她答道：「總之我哋而家係分咗手。」

對於黃澤林在JFFT的直播頻道公布兩人分手，她表示，「我哋都冇特別宣布拍拖，當然係有po IG，所以都冇特別宣布分手。(會否震驚對方自行公布「分訊」？)我覺得大家都有自由，有自己嘅選擇點樣去講或面對。」事前可有知會她？她直言，「因為分咗手，所以都唔會特別去講，正常分咗手，對親朋戚友都唔會特別講。」至於是否已準備好接受新戀情？她表示最重要是專注自己工作，問到經此一事，可會避免與公眾人物拍拖，或避免由父母介紹對象，她就表示一切隨緣。

康堤與Kiri T一齊出席商台活動。