女神配對計劃2｜Oscar成搶手貨 俞可程Like史力加老婆聲呼

《女神配對計劃2》7位女神及一眾求愛者齊齊現身宣傳，大會安排12位參賽者預先寫下形容各位女神的字眼，再由她們挑戰自己喜歡的字眼，繼而與對方在限時間互動，締造心跳時刻。何沛珈在挑選字眼時，第一下就挑了Oscar方智弘的「口硬心軟」，二人互望時竟然尷尬感滿滿。相反，俞可程就挑了原本想追何沛珈的Tony字眼，Tony隨即做個順水人情，拉Oscar出來跟俞可程互動，這對反而出現大量粉紅泡泡的感覺，俞可程更是心跳非常快。及後陳星妤亦都特別點名要跟Oscar互動，一時Oscar成為搶手貨。

談到Oscar成為搶手貨，他笑謂：「太抬舉我啦！只不過係個賽制打亂，可以同唔同人認識，只不過大家係認識咗我先，好好彩！」他又指由拍攝到現在，自己會對女神們的印象有所不同。他表示現在跟不同女神正在了解中，他說：「其實拍咗7、8成，之後大家會見到我比較明確嘅答案。」對於幾位女神都是比他年長，他直認愛姐姐type。 問到俞可程對於Oscar成搶手貨，有沒有因而跟何沛珈打翻醋或影響雙方友誼，俞可程表示沒有影響感情，因為拍節目時已經有晒心理準備，會有其他女神爭奪自己的心儀對象，像陳星妤也來爭奪Oscar，笑謂人人也有機會爭奪Oscar，「我哋本身都有晒心理準備，唔單止我哋兩個，可能七個都會揀晒佢，如果有咁多尷尬，會好辛苦！會預咗有呢啲花生，大家都係一個open嘅態度去拍呢個節目，去認識更多人。」

談到俞可程在電話亭的表現被網民形容「狼死」，她笑謂：「本身啲遊戲規則係要令到佢哋心跳加速，所以每個女仔都會做到好主動，相信之後大家會見到有其他女神比我更狼死，我哋都係表達，做一啲令到人哋心跳加速嘅行為，所以大家都好落力去玩呢個遊戲。」 對於網民覺得她的行為「好八婆」，甚至笑她是「史力加老婆」，她笑謂：「我真係笑咗出嚟！啲網民好有創意我自己都覺得似！我染紅色頭髮一段時間都冇人留意，依家話我似史力加老婆，其實我覺得ok㗎，有其他名稱去形容我，因為大家都係睇到我先至會評論我，如果大家因為咁樣而認識我、記得我，直程係要多謝添！所以真係冇乜所謂，無論係正面、負面嘅comment我都會睇，如果係有自己做得唔好嘅地方，我都會去反省下次做好啲，希望大家俾機會我哋！」

問到會否擔心被人定型為八婆，她說：「始終做藝人，個生涯係會好長，可能一開始入行嘅時候，會俾人定型，但係可能五年、10年，可能會因為其他嘢而改觀，呢樣嘢都係我哋俾到觀眾睇到嘅嘢，而家佢哋點樣睇我冇乜所謂，相信之後嘅集數，或者其他工作令大家認識我，就會知道我係一個點樣嘅人， open去接受大家意見，我知自己係一個咩嘅人，同埋有人欣賞我都會好多謝佢哋！」