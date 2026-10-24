女神配對計劃2｜何沛珈因負評搞到眼濕濕 再為綠茶婊threads解畫對Oscar關心大為感動

《女神配對計劃2》7位女神及一眾求愛者齊齊現身宣傳，大會安排12位參賽者預先寫下形容各位女神的字眼，再由她們挑戰自己喜歡的字眼，繼而與對方在限時間互動，締造心跳時刻。何沛珈在挑選字眼時，第一下就挑了Oscar方智弘的「口硬心軟」，二人互望時竟然尷尬感滿滿。相反，俞可程就挑了原本想追何沛珈的Tony字眼，Tony隨即做個順水人情，拉Oscar出來跟俞可程互動，這對反而出現大量粉紅泡泡的感覺，俞可程更是心跳非常快。及後陳星妤亦都特別點名要跟Oscar互動，一時Oscar成為搶手貨。

被負評嚇親唔睇留言 自節目播出以來，何沛珈有不少負評，問到她為何這麼介意負評，她說：「其實作為一個藝人都會有正評同埋負評，但係今次真係頗多嘅時候，我需要少少時間去消化，我都好多謝大家咁關注我，比咁多評論我。我而家OK 㗎啦！但係我真係想暫停一下，focus一下工作，所以就delete個Apps，但係我都知道有人話我仲喺threads post片，係因為我個IG同threads連結咗，只要我喺嗰度有po嘢嘅時候，個threads就會有。（啲人都可以去你其他平台度鬧你喎！）其實係㗎，只不過係我delete咗個Apps等自己唔好睇，等自己個心好過啲，等自己可以Focus多啲工作上面。」

她坦言現在看開了一點，「係有一段時間有壓力，都係一個學習嘅過程同埋經歷。人生就係咁，會遇到一啲唔係咁如意嘅事，學吓點樣去面對，已經過咗嗰個階段，都好多謝曾經關心過、支持過我嘅人。」對於Amber讚了一個她的負評，何沛珈表示Amber有立即跟她備案，自己沒有介意。

曾懷疑自己係綠茶婊 對於她不懂綠茶婊一詞，何沛珈說：「其實之前我有聽過呢個term，我冇去深入了解。當大家話我係嘅時候，咁多人話我，令我都懷疑自己係唔係，都有問身邊嘅人係咪，我比較關注身邊嘅人點睇我。」早前她在訪問中透露為了不想影響Oscar，曾著對方最好跟她保持距離，Oscar坦言見到何沛珈這樣不開心感到深痛，可見輿論給了她很大的壓力。 Oscar主動關心 Oscar說：「其實大家都係個節目入邊第一次認識，大家都係按自己嘅心意去行，可能個節目流量好大，會惹來好多唔同人嘅評論，小小事就會放到好大。其實負評大家都會有，一定係會唔開心，我自己見到有負評話冇嘢都冇人信，但係要點樣去消化，事實上佢嘅負評真係有啲多嘅時候，我都有主動去關心佢，希望佢可以調整返個人，調整返個心態！」何沛珈聞言大讚Oscar非常好，「雖然佢細我四年，但係佢安慰人嘅方式係好成熟！」

不想努力被抹殺 何沛珈曾表示最介意是被人中傷她的工作表現，她說：「我入咗行六年，我一路以嚟都好關注工作，好認真工作，所以我工作方面係比較關注啲，唔想影響到屋企人！」對於她在訪問中因談及家人時一度哭了出來，她坦言自己向來的情緒都很平穩，但家人是自己最大的弱點，每當觸及到家人的時候，就會忍不住落淚。她說：「其實我都係人嚟嘅，唔係一個AI，有情緒係正常，希望大家多多包容我！」