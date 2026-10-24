女神配對計劃2｜郭珮文跟Ice大放閃彈 雙方各自暗示復合無望？

《女神配對計劃2》7位女神及一眾求愛者齊齊現身宣傳，大會安排12位參賽者預先寫下形容各位女神的字眼，再由她們挑戰自己喜歡的字眼，繼而與對方在限時間互動，締造心跳時刻。郭珮文（Juliana）看完一堆字眼之後，挑選了「我的太陽」，沒料到是出自Ice俞鋆瑞之手，當答案揭盅時，全場起哄！Ice指用「太陽」去形容，是因為Juliana是他的一切。之後Ice著Juliana閉上眼睛，更向李爾晨示意留意他，Ice續撥一下Juliana的頭髮，在她耳邊說：「全世界最漂亮的女生！」、

由於Juliana的心跳沒有上升反跌，於是Ice再要求做多一個動作，便是唧了Juliana幾下，其後Ice再要求做多一個動作時，Juliana的心跳竟升上150下，及後Ice托Juliana下巴，作狀錫下來，令全場人士尖叫。

如復合便是再長遠發展 談到他們的打扮今日非常相襯，Juliana表示事前沒有夾過，只是覺得黑色配合萬聖節主題。至於挑選的答案竟是來自Ice，Juliana說：「我揀『我的太陽』對我嚟講比較personal啲，覺得我對佢嚟講係一個特別存在，所以我就揀咗呢一個，其他嗰啲都好general。」問到Ice在節目中向她送出藍色花是有何喻意，Juliana表示因為藍色是代表冰，Ice自覺很能代表他。 Juliana坦言自己對Ice的了解一定很深，但至於是否能夠復合便要考慮很多因素。她說：「如果我再同佢喺返埋一齊，就唔係淨係諗再拍拖幾多個月拖，而係有一個長遠嘅發展。暫時仲係思考緊呢樣嘢。」問到Preston是否她的第二選擇，她說：「用第二選擇（形容）好衰呀！但係我係感受到佢哋兩個人嘅誠意！」

Ice視跟Juliana是the best match Juliana在節目中有很多追求者，Ice表示不會嫉妒：「說實話，這些男生都很好，他們是很好的對手，性格很好、很聰明，對Juliana付出也很大，有少少擔心啦！」至於來港追回Juliana已有一段時間，自己對她的感覺有沒有特別改變，他說：「由我們一切到分手再到現在，我對他的感覺就是慢慢更強烈。我每一年每一年都懂她多一點，每年每月都在進步，對我來說很高興，對她的愛只會越來越多。」 Ice坦言自己很著重愛情，無論Juliana最後的決定如何，「我對她的感覺永遠都是一樣，因為我覺得這個人是我的best match！」Juliana就復合一時比較審慎，不會輕易下決定，「我只可以講我係見到佢個努力，佢對我一直好忠誠！佢好多動作同埋舉動，又細心係令到我好開心⋯⋯係啦！」

身邊人也期待復合 Ice透露他們的共同朋友都很關心能否復合，「他們也想幫我們復合，但是很難！因為外面的人、朋友以及家人也幫不了太多，因這是兩個人的事情。」至於家人有沒有給予任何意見，Ice表示雙方家長對他們各自印象也很好，大家的想法也很一致，但無論感覺有多好，還是要先解決有的問題才能更進一步。 Juliana續說：「佢個人真係好好，就算唔喺返埋一齊，都會係一世嘅好朋友！我係愛佢呢一個人嘅！我屋企人都覺得佢好好，但係屋企人都會尊重我嘅抉擇，始終都係我嘅未來。」

問到復合一事會否構成壓力，Juliana表示沒有，因為會思考哪些才是對自己最好，Ice亦坦言沒有，「因為我想到的東西想做就會去做，我不想以後後悔，成不成功也好，最重要沒有後悔！」至於節目可以讓大家認識其他女仔，Ice有沒有動搖，他快恨準答：「No！」