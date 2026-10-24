女神配對計劃2｜陳若思自覺跟吳兆麟愈嚟愈夾 誤like何沛珈負評驚到震

陳若思（Amber）以精靈的打扮現身《女神配對計劃2》宣傳，她從12組字中挑選了「小精靈」，而這三個字是出自李爾晨，他隨即表示要找來Amber的求愛勇者吳兆麟（Alan）以及阿朗出來對決，Alan和阿朗就各自唱情歌，最後三人大合照。

Amber與Alan坦言透過節目互相了解不少，Amber說：「我覺得好了解你！」Alan說：「我覺得我未夠了解佢！」談到早前Amber在節目中由三名求愛勇者抱起，她坦言「兒童不宜」。她說：「好尷尬呀，唔知望住佢哋邊度好！好尷尬！我全程揞住個咀，驚俾人睇到我猥瑣嘅表情！」她坦言事前不知節目組會有這樣的安排。對於Alan被指接觸到她的重要部位，Amber表示當下沒有感覺到，Alan就指自己抱起Amber時只顧住安全，如Amber感到冒犯向她致歉。Amber說：「就係冇囉！如果有我係會即刻有反應！（Alan使唔使負返責任？）娶我囉！哈哈！」

問到Alan又要拍《愛•回家之三代同糖》，同時又拍《女神配對計劃2》會否太忙而吃不消，他說：「唔會！《女神2》唔係成日拍，反而係一個放break嘅機會！」Amber續指Alan是工作狂，寧多些工作，Alan表示認同更謂「每次拍返《女神2》，見到佢就好relax ！同埋可以出去唔同地方拍，《三代同糖》就困喺個廠度！」他透露最吃不消反而是身邊人很關心，令他不知如何是好。至於身邊有沒有智囊團獻計，他說：「我唔使啦！我好多招數，雖然都係炒車嘅！但嚟緊都有啲招數佢係唔知嘅，大家期待吓！」Amber表示每次都被Alan的招數驚艷到。

對於Amber讚好了何沛珈的負評，她坦言立即備案，「因為我真係唔小心揩到，我嗰下知道自己做錯咗，立即同佢講對唔住，驚佢睇到唔開心，所以同佢備案！真係唔小心！（何沛珈點樣覆你？）佢就話傻啦！因為我自己主動同佢講，佢覺得好過自己發現，同埋佢都知道我係冇心，因為我真係即刻同佢解釋，我真係好驚！超級驚！」

問到他們若果未能走在一起，會否感到失望，他們異口同聲說不會：「我覺得透過節目係去了解佢，睇吓我哋係咪真係啱，因為我哋係同事，慢慢變成朋友、好朋友，再慢慢睇吓可唔可以做情侶，做情侶係有好多嘢建立嘅，又無話媾唔到佢又好可惜，唔會去投河自盡嗰隻！（但你哋話好夾！）係㗎！」Amber就說：「我覺得佢係我嘅複製嘅人，因為佢同我一樣都係一個好豐富情感嘅人！」當她表示跟Alan愈來愈似，記者笑他們可以原地結婚，他們笑稱結婚前還要拍拖、求婚。