女神配對計劃2｜阮嘉敏大讚旭東夠真性情 為追Mandy棄拍幾部短劇

阮嘉敏（Many）跟吳旭東在《女神配對計劃2》備受力捧，他們連同節目的其他女神及愛勇者出席活動時，有fans製作了二人的名牌，更不停大嗌他們的名字。其後阮嘉敏玩遊戲時，應fans要求選出「我嘅女神」這組字，原來是旭東寫的答答，令大家高呼好有緣份。Many也承認很有緣份，旭東說：「好奇妙！我們兩個是因為短劇相遇，接着會有更多更奇妙的相遇！」

談到節目中「心動電話亭」環節，Mandy因未選擇旭東，而令他哭了出來，旭東表示當下是他的真實反應，「是公平的！每個人都有選擇的權利，我覺得沒有問題的！哭只是自己的感受而已。」Mandy表示自己既然挑選了這些求愛者，當然都會想跟他們了解多一些，亦相信旭東很歡迎他去認識其他男士，並笑謂今日他應該很開心！旭東續以半鹹淡的廣東話說：「唔緊要呀！」