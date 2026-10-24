女神配對計劃2｜阮嘉敏大讚旭東夠真性情 為追Mandy棄拍幾部短劇

阮嘉敏（Many）跟吳旭東在《女神配對計劃2》備受力捧，他們連同節目的其他女神及愛勇者出席活動時，有fans製作了二人的名牌，更不停大嗌他們的名字。其後阮嘉敏玩遊戲時，應fans要求選出「我嘅女神」這組字，原來是旭東寫的答答，令大家高呼好有緣份。Many也承認很有緣份，旭東說：「好奇妙！我們兩個是因為短劇相遇，接着會有更多更奇妙的相遇！」
談到節目中「心動電話亭」環節，Mandy因未選擇旭東，而令他哭了出來，旭東表示當下是他的真實反應，「是公平的！每個人都有選擇的權利，我覺得沒有問題的！哭只是自己的感受而已。」Mandy表示自己既然挑選了這些求愛者，當然都會想跟他們了解多一些，亦相信旭東很歡迎他去認識其他男士，並笑謂今日他應該很開心！旭東續以半鹹淡的廣東話說：「唔緊要呀！」
有網民覺得旭東的舉動是情緒勒索，Mandy不認同，「佢咁樣唔做作係幾好！以前拍拖有啲男仔成日話冇嘢，都分手嘅時候就將三年入邊嘅嘢爆晒出嚟，我好驚呢啲，寧願佢勒索我！我覺得佢好好，佢唔係勒索我，只係佢真性情！我自己為人爽直，都鍾意對象係爽直！我覺得佢好好！」Mandy坦言也有私下跟旭東表示網民只會因為畫面一些片段而決定他是一個怎樣的人，因為大家從來沒有真正的了解他們。
由於加入了新女神，旭東再三表示不會考慮，更揚言追不到Mandy便會回家。Mandy透露旭東為了追求她，推掉了幾部短劇。問到她跟旭東還欠些甚麼，Mandy思考了一會才答：「需要時間，雖然我哋上年識到而家，但係真正相處只係呢幾個月，可以相處耐啲！（你哋背景、工作、生活唔同會唔會成為障礙？）又唔會喎！本身我覺得結咗婚就算兩個人都好，唔係交俾一個人負責晒，應該係大家去分擔，先會投入呢件事，個家先至會好開心。我唔覺得呢啲係距離，我覺得最大嘅距離都係身高！哈哈！」