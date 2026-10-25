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娛樂
出版：2026-Oct-25 10:15
更新：2026-Oct-25 10:15

陳奕迅開錄音演唱會 Kiri T舉手想睇 康堤佩服Eason敢於突破境界(有片)

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康堤Constance 和KiriT 昨日(24日)現身機場，擔任叱咤 903旅遊節目《西加航空》嘉賓，主持謝茜嘉與兩人玩遊戲，測試彼此的了解情況，並與現場fans玩遊戲。兩人又大展歌喉，Kiri 率先獻唱《真的不是故意的》，其後 Constance在音樂人Eason YH Chan的鋼琴伴奏下演唱《要還》。

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兩人於活動後接受訪問，分享近期外遊體驗，Kiri T 早前往日本沖繩為新歌《就算我錯漏百出》拍MV，並首度挑戰玩滑翔傘，成功克服本身的畏高症。而康堤就往巴黎出席時裝活動，有幸遇上法國女歌手Angèle，鼓起勇氣走上前向偶像自我介紹是來自香港的音樂人，不過就未夠信心邀請對方合作。

談到陳奕迅Eason開創香港先河，舉行錄音演唱會，將過去的專輯重新灌錄一次，作為女兒的Constance深感佩服︰「佢做每一個騷，仲係挑戰緊自己，突破好多境界。」今次更會現場錄音，康堤呼籲大家保持安靜，向來睇Eason演唱會經常投入跳唱的她，就表示會跳silence dance，相信不會打擾錄音。

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問到康堤最想聽哪一張專輯，會否是自己做封面的《Life Continues...》？她略顯尷尬表示，「我唔特別熟悉他的專輯有甚麼歌，見到有我想聽嘅歌就會去。」她坦言未知工作安排，但盡量場場都去支持」今次演唱會多場雖次，但在演藝學院舉行，座位較少，每場獻唱的歌曲不同，要抽籤買飛，一票難求，問康堤可有接到不同朋友詢問訂飛，Kiri T立即舉行，「我係其中一個！」康堤表示不算特別多朋友問，「大家都好保守，但今次有啲難，始終係細場，又有好多大熱專輯。」

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華納唱片將於農曆年在維園搞年宵，康堤自爆起初見大家在Group Chat討論，完全不知發生咩事，問到可知道甚麼是行宵，她自言，「我舊年都有行過，好多人好多嘢食。」問到兩人想在年宵賣甚麼，Kiri T就建議，「我想賣糖蔥餅，夠膽你就嚟食。」不過賣乾貨的攤檔，未必可賣食物。乳名「包包」的Constance就笑言可賣包包，被追問到有否問准媽咪，她才恍然大悟是母親的名牌手袋，哈哈大笑。接著她與Kiri就就表示考慮賣代表自己的奇異果和包包公仔，或印有各人的繪畫。至於MC張天賦、洪嘉豪、陳蕾等人會賣甚麼，Kiri T直言大家未決定，但屆時會親自去攤檔叫賣，甚至唱歌也可。

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