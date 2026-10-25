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娛樂
出版：2026-Oct-25 13:00
更新：2026-Oct-25 13:00

黎明Fatboy合唱新歌MV玩扑傻瓜致敬舊作 相隔25年林敏驄填詞掀回憶殺

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黎明與梁業(Fatboy@ERROR)首度推出合唱歌《等我攬住你》，回到年少時的AI黎明更在MV中跳舞。

黎明(Leon)與梁業(Fatboy@ERROR)首度推出合唱歌《等我攬住你》，Fatboy曾為黎明演唱會編舞，他早前受訪透露在一次飯聚中，膽粗粗邀請Leon出合唱歌，估不到獲答應，當時他還透露Leon會在MV中跳舞，果然屬實。，新歌MV日前上架，繼《七十二變》MV以AI化身不同經典角色後，新歌MV則以AI玩時光倒流，回到1985年Leon 19歲時留學英國的少年時期，飾演同學的Fatboy則高大健碩，兩人重返青葱校園跳唱，其中一場玩扑傻瓜，明顯向Leon 同許冠文主演的電影《神算》致敬，若細心發掘，還會發現不少似曾相識的畫面，例如《少林足球》的波板糖等。

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歌曲找來林敏驄執筆填詞，兩人繼《相約在北京》後相隔25年再合作，歌詞大掀回憶殺，包括「Sugar Sugar Marmalade 隨便衝破我陣」、「可唔可以 停低一秒 俾我講句 I Love u OK?」等。林敏聰曾為Leon的《I Love U Ok？》(1992年)和《相約在北京》(2001年)填詞，今次第三度合作，他回應傳媒查詢，笑指「食菜咁食」，並透露Leon親自邀請並主動提及兩首曾合作的作品，誠意十足。阿驄續稱demo有Leon亂唱的歌詞，他亦有保留幾句，並注入Leon舊作和曾合作歌曲的歌詞。

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