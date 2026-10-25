妹頭盧頌恩失聲病倒 《辦公室劇后》下午場次要延期

妹頭盧頌恩演出人生首部舞台劇《辦公室劇后》，首場順利完成之後，第二日開騷前卻發現失聲，她以沙啞的聲線拍片說：「第二日開show，但係我把聲突然之間急性失咗，冇咗把聲。而家好驚……而家係四點幾，準備去打支開聲針，唔知會點樣，希望都可以講到嘢，帶場good show俾大家！」見到她強忍淚水，表情十分徬徨。
她在影片中留言說：「劇場人成日話『死亡第二場』，真係唔信都唔得，突然失聲，原來真係好驚！個驚係驚對唔住買左飛入場睇嘅觀眾朋友，同影響個戲。而家等緊打針，醫生話幫我打支最勁嘅，一定要極速好番呀！」待完成第二場演出之後，她再在限時動態出PO向觀眾道歉：「第二場米奇老鼠咁失聲演出，實在十分抱歉。」並十分感謝大家建議不同的偏方、正方，教她以各種方法「搵返把聲」：「感受到超級嘅愛意同支持，最後係急症打咗嘅強效開聲針未有及時發揮功效，而呢一刻最有效既方法，我諗只有訓教。求集氣，聽日開番聲，我要繼續做可惡嘅Melody!!」
然而，妹頭的聲音仍然出現狀況，劇團 Why Show Serious宣布是日（25日）中午場需要延期舉行，至於晚上的場次則於下午5時再公布消息。
通告內容如下：
劇團 Why Show Serious 今日宣布，原定於今日（10 月 25 日，星期日）下午 3 時上演之劇目《辦公室劇后》，因主要演員盧頌恩（妹頭）突發失聲病倒，團方經審慎考慮後，決定將今日下午3時場次延期舉行。
團方對於是次突發改動深感抱歉，並正與各協調單位緊密溝通，全力安排後續事宜，以期將對觀眾的影響降至最低。有關具體延期日期或退票安排，劇團將於稍後透過電郵個別通知已購票觀眾，敬請相關觀眾留意電子郵箱。
晚上場次發佈安排：
至於今日晚上 8 時之場次是否如常進行，劇團將於今日下午 5 時或之前透過官方社交平台發佈最新公布，敬請留意。
Why Show Serious 感謝各界媒體與觀眾一直以來的體諒與支持，團隊將全力協助演員調理身體，務求盡快以最佳狀態回到舞台與大家見面。