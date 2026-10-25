妹頭盧頌恩失聲病倒 《辦公室劇后》下午場次要延期

妹頭盧頌恩演出人生首部舞台劇《辦公室劇后》，首場順利完成之後，第二日開騷前卻發現失聲，她以沙啞的聲線拍片說：「第二日開show，但係我把聲突然之間急性失咗，冇咗把聲。而家好驚……而家係四點幾，準備去打支開聲針，唔知會點樣，希望都可以講到嘢，帶場good show俾大家！」見到她強忍淚水，表情十分徬徨。

她在影片中留言說：「劇場人成日話『死亡第二場』，真係唔信都唔得，突然失聲，原來真係好驚！個驚係驚對唔住買左飛入場睇嘅觀眾朋友，同影響個戲。而家等緊打針，醫生話幫我打支最勁嘅，一定要極速好番呀！」待完成第二場演出之後，她再在限時動態出PO向觀眾道歉：「第二場米奇老鼠咁失聲演出，實在十分抱歉。」並十分感謝大家建議不同的偏方、正方，教她以各種方法「搵返把聲」：「感受到超級嘅愛意同支持，最後係急症打咗嘅強效開聲針未有及時發揮功效，而呢一刻最有效既方法，我諗只有訓教。求集氣，聽日開番聲，我要繼續做可惡嘅Melody!!」