女神配對計劃2｜陳星妤跟李爾晨揚言零機會發展 嘲對方撥郭珮文頭髮好油膩

陳星妤以隱藏女神身份參與《女神配對計劃2》，雖然跟大學時已認識的李爾晨外形很相襯，二人更早前一齊做gym而傳出緋聞，奈何只屬於「友達以上、戀人未滿」。星妤更在節目中鬧李爾晨阻她識其他男仔，而昨日他們一齊出席宣傳時，陳星妤抽中郭珮文的前度Ice現遊戲，Ice續把機會讓給李爾晨，沒料到陳星妤霸氣表示自己揀，點名要聽Oscar的心跳，反主動的表現令在場人士非常驚喜！

二人受訪時被問到為何不考慮對方做另一半，特別是二人都是靚仔靚女級別，沒料到李爾晨說：「你好靚咩？」陳星妤一臉嫌棄說：「我哋大學時期已經識，大家Under同一間模特兒公司，所以當時大家都係靚仔靚女，唔係得佢一個係靚仔囉！佢唔係唔夠靚仔，大家都見慣晒，無論係藝人、求愛勇者都係靚仔！」 她坦言跟李爾晨認識多年，視對方為真心朋友，「如果有啲乜嘢都會互相share吓，再加上又同一公司。（之前做gym傳緋聞喎？）因為佢本身係gym嘅ower，我要拍條片搵人舉起我，我第一時間就諗起佢！因為同佢夠熟，同佢講就唔尷尬。」

談到李爾晨在節目中的表現，特別是撥郭珮文的頭髮，陳星妤說：「好油膩囉！我嗰陣冇睇過，唔知之前發生咩事，睇到嘅時候就嘩，佢啲眼神會令人會錯意，隻眼要學識望得集中啲！唔好望咁過，呢一個係一個技術！哈哈！」李爾晨坦言見到陳星妤參與這個節目時大感驚訝，只能着她小心玩。 星妤透露在暑假時間收到通知，當時節目已經進行拍攝，「我咁啱個狀態係合乎資格，咁都幾好呀，比自己一個機會去嘗試吓！」她表示今次參與節目是讓自己有機會去認識一些新朋友，沒想到太長遠，「當然自己都想搵到一啲認真、又啱自己，認真相處嘅人，如果搵唔到亦都唔會話好難過！」對於觀眾沒想過她竟然有大女人一面，她認為是真人騷，平時大家只能在劇集上了解她，「冇劇本嘅情況下就會做返自己，所以觀眾鍾意就鍾意啦！因為呢個真係我嘅性格！哈哈！」

李爾晨透露自己單身兩年，希望可以透過節目找到一些合適對象，但今次參與節目的都是同事，以另一個身份跟她們相處，感覺很尷尬。然而，自己參與這個節目頗有得著，「其實都係一個幾好嘅機會了解自己，同埋呢兩年嘅感情空白可以睇返自己嘅愛情世界觀係點樣樣，呢個節目唔知係搵對象，係好多嘢學到嘅！」對於大家認為他是playboy形象，他坦言有點無奈，也不知道應該怎樣改變大家的想法，只能寄望透過節目讓大家對他慢慢改觀。