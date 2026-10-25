璀璨之城｜否認臨時加張曦雯除衫 陳維冠強調場大尺度戲一直無刪

《璀璨之城》自播出以來，因為大膽的親密戲以及陳瀅除衫兼有「腿張開」意識不良的畫面，後者引來更引來觀眾向通訊局投訴。及後張曦雯(Kelly)透露原先拒絕一場除衫戲，導致劇本要修改，其後袁詠儀及江美儀說服她除衫，事件引來勁大迴響，監製陳維冠今日接受訪問時逐一回應相關指控。 改劇本與Kelly無關 對於劇本一度需要修改，他否認與Kelly有關，他說：「唔係，絕對唔係！本身個劇本係想修改返，唔好全人類係壞，所以高Ling依家出到嚟係亦正亦邪，而Ron吳卓羲原本係係非常之壞，修改完劇本之後令Ron個人設再複雜啲，驚啲觀眾接受唔到全家都係壞！」

只改拍攝角度大尺度戲從沒改動 至於Kelly原先拒絕的除衫戲，他認為Kelly拒絕的原因是關乎角色的難度，因為那場戲是她被Chilam羞辱，排戲的時候大家度了個幾鐘，「佢嘅say no應該係因為對個角色難度，冇乜信心。嗰場戲五頁紙，好複雜，對白、行為、燈光，所有嘢，最後尾佢被Chilam羞辱完之後仲要喊，我哋排戲嘅時候都排咗兩個幾鐘，佢say no係佢對難度冇乜信心，因為真係好高難度，佢最終完成到都好開心。」 他再補充指Kelly最初猶豫能否處理到，「後尾我哋修正劇本再返嚟，經過個幾月，佢對我哋團隊好有信心，亦都覺得呢場戲係值得咁樣去試，喺我哋排嘅過程，齋行位都行咗三個幾鐘，結果拍攝成功都花咗四個幾鐘頭，最後拍咗三take。」

他強調有關大尺度的戲從沒有改動過，只是拍攝改為一鏡到底會令到情緒、節奏方面做到震撼性。他說：「由頭到尾個尺度冇改動過，原本只是cut shot，但後尾發現個情緒、節奏一個鏡頭落就會震撼啲⋯⋯我哋喺拍攝前兩日，發現呢場戲可以咁樣，我哋從來都冇加過戲，呢場戲從來都係喺度。（Kelly係一直知？）佢開頭唔肯喺糾結喺個難度，由行位、對白四頁紙，對最後眼濕濕被人羞辱⋯⋯」 否認陳瀅影片未播前被瘋傳 談到Kelly是因為看完陳曉華、陳瀅的演出，不想輸蝕而決定除衫，陳維冠認為是講笑成份居多。他表示事後也有跟Kelly了解，「有！佢係正面嘅！（係咪有高層向佢施壓除衫？）我哋從來都唔會有施壓，我哋係專業嘅！」對於梁靖琪稱有導演把陳瀅除衫的片段傳閱，他否認指控：「唔係事實，我團隊唔會做啲咁嘅事，肯定唔會！我團隊係專業，唔係真實，百分百唔係真實。」

他強調拍攝過程一直以來，都會為演員做足打底等安全措施，「喺現場係會做足安全措施，唔會有啲乜嘢穿崩，我哋有服裝姐姐喺現場，服裝姐姐喺現場會將（演員）貼晒膠紙，只不過係我哋拍嘅時候就，你哋睇唔到穿崩。係100%保護得佢哋好好。」