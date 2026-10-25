璀璨之城｜張曦雯否認拍大尺度戲為與陳瀅鬥性感 吳卓羲重談《大唐雙龍傳》被臨時加露股戲

TVB台慶劇《璀璨之城》自開播以來，話題不斷，先有吳卓羲(Ron)和張曦雯(Kelly)為宣傳傳緋聞，及其Kelly自爆曾拒絕一場除衫戲後，劇組停工期間，經袁詠儀及江美儀遊說後，決定除衫拍攝，事件引起軒然大波。Kelly和Ron與劇集演員包括陳瀅、江美儀、高海寧、龔慈恩、蔣祖曼、蔣家旻、黃子恆、孔德賢、馬海倫等，齊齊現身觀塘為劇集宣傳，兩人於活動後受訪，親自為拍除衫戲解畫。不過江美儀稱活動後有事，趕著離開，未有接受傳媒訪問。

張曦雯首先解釋當初拒拍的原因，「睇劇本係有猶豫，首先未演過呢個尺度，係性感嘅，所以say No。」她澄清沒有被臨時加性感戲，「其實劇本冇寫明着啲乜嘢，係我嘅幻想有出入，亦唔係臨場去傾，係拍之前幾日傾，當我同佢哋say No嘅時候，大家已經諗咗另外一個方案拍呢一場戲，點知過兩日真係停咗拍攝，唔係因為嗰場嘅關係，係種種因素要修改劇本，所以先暫停咗。」

Kelly強調沒有受壓，至於被袁詠儀和江美儀游說後答應照拍，她解釋之前因拍《模仿人生》與兩人成為好友，「佢地係好錫我好照顧我嘅前輩，其實由《模仿人生》開始到《璀璨之城》，無論係拍戲或我嘅心事，都成日搵佢地傾偈。」由於劇組停拍期間，修改劇本，「其實我再同佢哋傾，唔只係性唔性感，因為場戲有好多情緒，對我嘅角色好重要，其實我都有同佢地傾其他場口，只係收集意見後，自己衡量，覺得合理，加上停拍咗兩個月，大家演員溝通多咗，建立咗信任，基於種種原因，我覺得拍呢場戲係合理。」對於外界迴響甚大，張曦雯首先多謝大家關心，「但因為我講嘅說話傷害咗佢哋，我都好唔想。」