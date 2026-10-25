張敬軒為IG帳號unfollow解話：我一路都有follow王菀之

張敬軒亮相TVB節目《飛常好聲音》擔任評審，清減不少的他亦是自急性內耳迷路炎之後首度接受傳媒公開訪問。

他坦言耳疾問題已經在七月康復，笑謂已開了兩場演唱會，相信沒有任何手尾要跟。問到為何清瘦了這麼多，結實的手臂是是否仍在？他說：「應該係結實咗！我上磅唔係見爭好遠，應該係少咁啲水！唔知依家係咩興薄肌男丫嘛，我就算食大隻奶粉都無用，由細到大都係瘦底！」

問到是否因為身型有成果，所以貼半祼泳照，他笑謂自己久不久有分享這些，加上在美國當地陽光很好，所以去游水曬太陽。他表示因為要演出的關係，自己不敢四圍去，怕惹到感冒，「我唔知係咪當地嘅稅金加咗，我場show買到去四千幾蚊一張飛，所以都好大壓力，我個狀態一定要好！」