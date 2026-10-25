張敬軒為IG帳號unfollow解話：我一路都有follow王菀之

張敬軒亮相TVB節目《飛常好聲音》擔任評審，清減不少的他亦是自急性內耳迷路炎之後首度接受傳媒公開訪問。
他坦言耳疾問題已經在七月康復，笑謂已開了兩場演唱會，相信沒有任何手尾要跟。問到為何清瘦了這麼多，結實的手臂是是否仍在？他說：「應該係結實咗！我上磅唔係見爭好遠，應該係少咁啲水！唔知依家係咩興薄肌男丫嘛，我就算食大隻奶粉都無用，由細到大都係瘦底！」
問到是否因為身型有成果，所以貼半祼泳照，他笑謂自己久不久有分享這些，加上在美國當地陽光很好，所以去游水曬太陽。他表示因為要演出的關係，自己不敢四圍去，怕惹到感冒，「我唔知係咪當地嘅稅金加咗，我場show買到去四千幾蚊一張飛，所以都好大壓力，我個狀態一定要好！」
談到王菀之正在演出舞台劇，他透露已購票入場支持，「我1號去，有時我親身去支持㗎，不過唔係去睇佢咋！我有睇阿Dee、阿聰，佢嘅show係唔可以錯過嘅！」問到有沒有follow對方，他說：「我一路都有follow佢啊！係丫！（之前你Unfollow人哋？）我工作一個帳號，私人有一個帳號，我覺得Social Media轉咗玩法，工作嘅嘢同私人嘅嘢，我覺得要分返開會好啲，唔好撈埋一齊，我見我嘅私帳都玩得幾開心，我覺得張私人生活來往比較多嘅人，就轉落去私人帳戶嗰度。」
他表示不會公開帳戶，坦言「我而家好享受喺個度活動自如，乜都po下！（怕唔怕俾人出賣？）唔會，出賣就唔會係朋友！好坦白，都唔知係可悲定係可喜，入咗行廿幾年，越嚟越冇圈外嘅朋友，來來去去做嘢嘅人。同埋係有trust issue，因為大家會有比較有默契，知道乜嘢係應該講，乜嘢唔應該講，又知邊啲會變成娛樂新聞。」對於大家很懷念以前在IG上的他，他表示將會重出江湖。