璀璨之城｜陳瀅不信全裸片花遭外傳：犯法架 角色複雜盼勿縮窄討論女演員服裝

TVB台慶劇《璀璨之城》自開播以來，有不少大膽親密戲，陳瀅除衫兼「腿張開」的畫面，掀起熱話。陳瀅今日出席劇集宣傳活動，略顯無奈，「唔希望大家將一段戲，縮窄到女演員著咩服裝，嗰段戲好難演，情緒好複雜。Sarah個角色係要完全放低自己所有嘢去演繹一個角色比官校賢(張智霖飾)去睇，令佢相信佢嘅一舉一動，每句說話，同時亦要呃埋所有觀眾，呢場戲真係好難演。拍完會有一個『我完成咗喇！』我好Proud我自己可以完成咁難演嘅戲。」她強調不覺得是為角色犧牲，收到劇本時已清楚有全裸場口，絕沒有臨時加戲。

稱播前外傳是犯法 她表示，收到不少私訊讚她演得好，演技有進步，已感滿足。對於通訊局接獲25宗觀眾投訴，她自言作為演員，最重要責任是演好每場戲，播放時段也不由她決定但不認為劇集大灑鹽花，只是反映人生黑暗面。談到她接受好友梁靖琪(Toby)訪問，Toby分享有關這場色誘戲的傳聞，「聽聞有導演猛咁俾人睇，話『佢做到咁樣㗎可以！』」當時陳瀅表現愕然，不過當陳瀅受訪時，卻自稱聽得不清楚，她表示訪問期間沒留意對方這句話，只是專心分享拍攝感受，「我相信沒發生呢件事，「其實唔可以咁樣傳，犯法㗎 ！未播之前係唔可以做呢件事，如果真係咁兒戲，唔淨止我哋有睇過，其他人一定有睇過，所以冇發生過。」作為演員當然希望劇集討論度高，但很多時一兩句説話，在字眼上被扭曲。

低胸西裝 暗藏玄機 對於有網民發現網上版和電視版有分別，懷疑有AI後製，陳瀅亦承認略有不同，「有少少唔一樣，至於有咩唔同，觀眾自己留意，我都唔知，冇分析得太清楚。」陳瀅在活動上以攬住高海寧（高Ling），她自言特地穿著低胸西裝，中性而同時散發女人味，同時亦暗示角色的發展，「下個禮拜我會多少少自己特徵透露出嚟，希望大家會鍾意嚟緊呢個禮拜嘅戲。」至於是否表示角色是同性戀、雙性戀，陳瀅就大賣關子。她表示沒有因此而對接拍大尺度戲產生陰影，仍會視乎劇情而決定。早前離開香港往外地旅行慶祝生日，全程肯放鬆，心情沒有因今次風波而受影響。