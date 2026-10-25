璀璨之城｜陳瀅不相信「全裸」片花外傳 回應網上版AI畫面

TVB台慶劇《璀璨之城》自開播以來，有不少大膽親密戲，陳瀅除衫兼「腿張開」的畫面，掀起熱話。陳瀅今日出席劇集宣傳活動，略顯無奈，「唔希望大家將一段戲，縮窄到女演員著咩服裝，嗰段戲好難演，情緒好複雜，因為要完全放低自己有嘢，唔單止呃所有角色，都要呃埋觀眾，大家喜歡係一種肯定。」她強調不覺得是為角色犧牲，收到劇本時已清楚有全裸場口，絕沒有臨時加戲。

稱播前外傳是犯法

她表示，收到不少私訊讚她演得好，演技有進步，已感滿足。對於有觀眾向通訊局投訴，她自言作為演員，最重要責任是演好每場戲，播放時段也不由她決定。談到她接受好友梁靖琪訪問，對方表示聽聞有導演在該場色誘戲播出前，片花已在內部流傳，她表示訪問期間沒留意對方這句話，只是專心分享拍攝感受，「我相信沒發生呢件事，其實播出前唔可以咁傳，係犯法。」她表示可能作為演員當然希望劇集廣獲討論，但很多時一兩句説話的字眼被扭曲發酵。她亦不認為劇集大灑鹽花，只是反映人生黑暗面。