原來視咁的｜TVB《璀璨》台慶月 好事自然來

下個月19日就是TVB五十九周年台慶，今年主題口號為「TVB與你行得更近，走得更遠」。臨近大日子，TVB好事接踵而來，由劇集到資訊節目，收視都接連報捷。就連一班以抵毀TVB的haters都無話可說，也不得不噤聲。無他的，事實勝於雄辯，TVB用數字講事實，自然底氣十足不證自明。

之前多次提到的劇集《死有對証》在收視連升4周後落幕，在台慶月前為大家帶來驚喜。至於韋家雄、陳曉華是否能爭視帝、視后候選一席位，已是後話。而上周首播的《璀璨之城》挾台慶劇這塊金漆招牌，完全沒有令人失望。首周播映最高有22點收視，暫成為近兩年首播最高收視劇集。劇集圍繞澳門豪門作背景，張智霖、吳卓羲飾演的兩兄弟在父親姜大衞推波助瀾下，各出奇謀爭家族話事權。而父親信奉叢林法則，認為勝利者才能讓宗族千世萬代延續下去，單是這項設定就知道劇情會是「鬥餐死」，亦是鍾意食花生香港人那杯茶。首周內容已沒有令捧場客失望，觀眾絕對沒有「尿點」(pee break)。節奏緊湊之外差不多每集劇情都成為話題，例如陳瀅飾演的記者露玉背為博取信任、陳曉華爭夫失敗絕望下一屍兩命輕生、黑化的張智霖已不是當年十月初五街的那位「初哥哥」等情節都扣人心弦。與其說是灑「狗血」，更多是反映現實，君不知商場、大家族內的鬥爭，有時比電視、電影精彩何止十倍。著眼於無關痛癢的事作指控，不如學識欣賞藝人背後的努力。單是陳瀅為拍這場戲，事前操足9個月，就是想展現最優美的體態於人前。隨住《璀璨之城》劇情佈局完成，接下來將會是連場好戲，記住上定廁所才開機收看。

踏入11月台慶月，另一部台慶劇《玫瑰戰爭》將緊接播映，演員有陳豪、馬國明、陳展鵬3位視帝及楊茜堯、林夏薇兩位視后同劇演出。今次畫風一轉，撇開家族恩怨情仇，轉走懸疑復仇路線，最適合一班燒腦解密的觀眾追看，TVB劇集題材確實多元化。故事講述林夏薇、傅嘉莉、姚子羚、鄺潔楹4位昔日娛樂圈女團成員，不約而同收到已自殺身故女團成員陳自瑤的信件。同時間另一位姊妹楊茜堯亦宣布復出，她堅信陳自瑤並非自殺，兇手就在4位成員當中。楊茜堯運用猜忌與各人的舊怨，逐步迫向真相，甚有漫畫《金田一》的風味。都話每年11月成為追TVB劇的好季節。