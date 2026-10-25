張敬軒預告2027年香港開騷 自爆因拆數唔勻將另搞網上平台

張敬軒亮相TVB節目《飛常好聲音》擔任評審，電視城門外有近百fans等候。清減不少的他亦是自急性內耳迷路炎之後，首度接受傳媒公開訪問。問到他何時在香港開騷，他表示有意明年舉行，並透露在正式開show之前，會舉行一些實驗性質的演出，會揀特別場館。

問到會否像Eason一樣搞錄音場，他直言很高難度，「係實力體現！我睇到都覺得佢勁啊！只有個library好豐富嘅歌手先至可以咁多場！我都好羨慕！」他表示若要重錄有很多作品，因當年的錄音及製作也不是太好，「有啲細嗰啲嘅歌質量唔係咁好，但係啲fans聽咗咁多年已經入咗腦，《櫻花樹下》、《餘震》有重新編曲，又係一啲商演同埋show上面唱過，但係佢哋都唔係好鍾意新嘅版本。佢哋都係覺得當年嘅味道係好啲嘅！如果有得揀嘅話就揀《酷愛》。」