張敬軒預告2027年香港開騷 自爆因拆數唔勻將另搞網上平台

張敬軒亮相TVB節目《飛常好聲音》擔任評審，電視城門外有近百fans等候。清減不少的他亦是自急性內耳迷路炎之後，首度接受傳媒公開訪問。問到他何時在香港開騷，他表示有意明年舉行，並透露在正式開show之前，會舉行一些實驗性質的演出，會揀特別場館。
問到會否像Eason一樣搞錄音場，他直言很高難度，「係實力體現！我睇到都覺得佢勁啊！只有個library好豐富嘅歌手先至可以咁多場！我都好羨慕！」他表示若要重錄有很多作品，因當年的錄音及製作也不是太好，「有啲細嗰啲嘅歌質量唔係咁好，但係啲fans聽咗咁多年已經入咗腦，《櫻花樹下》、《餘震》有重新編曲，又係一啲商演同埋show上面唱過，但係佢哋都唔係好鍾意新嘅版本。佢哋都係覺得當年嘅味道係好啲嘅！如果有得揀嘅話就揀《酷愛》。」
談到12月與澳門中樂團合作的《 Unplugged • 盛樂演唱會》，他首次兼任藝術總監，需要兼顧更多幕後準備工作，擔心擔心籌備時間不足。問到日後會否做其他歌手的藝術總監，他直言不敢，現階段先搞好自己的演出再算，但強調製作絕不馬虎。他又指過去觀眾會覺得在澳門舉行的騷，相對香港同一個演出是打了折扣，然而自上一次他在澳門舉行31場演唱會那次開始，覺得只會做一個專是澳門場的騷，屬於賭場級製作，亦有信心媲美如同美國看拉斯維加斯賭場模式的演唱會。他坦言在澳門做了兩個模式的演唱會，也不考慮帶回香港重做。
至於他主持的《軒公敲碗》大受歡迎，會否考慮再做，軒仔解釋：「我會轉一個平台，點解《軒公敲碗》會停，係因為我個帳號比較特別，係新舊公司都有，喺結算方面搞唔掂。有啲新公司嘅歌酬、版稅，《軒公敲碗》計咗落舊公司嗰度，舊公司啲錢就反而冇嚟到新公司，即係冇嚟到英皇，我個YouTube Channel都同YouTube傾緊，一係就全EEG。呢個係咁多年都冇處理好，所以而家傾緊話開一個新嘅Channel。」