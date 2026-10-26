金鐘獎2026｜曾寶儀落淚謝恩師　盼陳奕迅及劉在錫當嘉賓

藝人曾寶儀以《我們回家吧3》獲得第61屆金鐘生活風格節目主持人獎，獲獎後她難掩激動情緒當場淚崩，發表感言時，除感謝評審，也感謝恩師張小燕與所有曾給予她主持與工作機會的人：「我一定要謝謝小燕姐！如果沒有她，我不會找到這份我願意做一輩子的工作。」她也希望節目會有第4季。
談及節目主旨時，曾寶儀感性表示「回家」並非一條容易的路，目前在3季節目中回訪了各式各樣的家：「『家』不只是一個房子、一個地方、一群人。我最希望能夠告訴大家的是：如果你願意靜下心來，當你摸着自己的胸口，你就已經回到家了。」
「人生跑馬燈」閃過
在後台接受記者採訪時，曾寶儀坦言原先將是否得獎看得很淡，但當看到浩子和千千擔任頒獎人時，她突然很想得獎，因為《我們回家吧》第一季的來賓是千千，浩子則是她的好友：「我真的太想從他們兩個手上拿獎，因為意義真的很大。」當兩人宣布得獎者是她時，她笑稱自己真的很開心，形容腦中有「人生跑馬燈」閃過，預先準備的得獎感言紙條完全來不及打開。
談及未來最想邀請的嘉賓，她許願《我們回家吧》若有第4季，希望分別去香港與南韓訪問陳奕迅與劉在錫：「他們都是我崇拜的偶像」。
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