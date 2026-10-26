金鐘獎2026｜曾寶儀落淚謝恩師　盼陳奕迅及劉在錫當嘉賓

藝人曾寶儀以《我們回家吧3》獲得第61屆金鐘生活風格節目主持人獎，獲獎後她難掩激動情緒當場淚崩，發表感言時，除感謝評審，也感謝恩師張小燕與所有曾給予她主持與工作機會的人：「我一定要謝謝小燕姐！如果沒有她，我不會找到這份我願意做一輩子的工作。」她也希望節目會有第4季。

談及節目主旨時，曾寶儀感性表示「回家」並非一條容易的路，目前在3季節目中回訪了各式各樣的家：「『家』不只是一個房子、一個地方、一群人。我最希望能夠告訴大家的是：如果你願意靜下心來，當你摸着自己的胸口，你就已經回到家了。」