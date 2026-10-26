Gin Lee自爆做瑜伽拉傷膝頭 靠拐仗出入覺悟要量力而為

香港乳癌基金會（基金會）年度慈善步行籌款盛事「乳健同行2026」昨日（25日）於港島山頂舉行，活動宣傳大使李幸倪（Gin Lee）、基金會大使廖碧兒和琦琦現身支持，與近2,000位穿上粉紅服飾的乳癌患者、康復者及社會各人士攜手並肩，在「國際乳癌關注月」凝聚力量，共同對抗乳癌。粉紅人潮從山頂道花園出發，綿延至山頂凌霄閣，氣氛熱鬧，為「粉紅十月」添上溫暖而有力的一幕。

李幸倪早在2023年出席過「乳健同行」，被現場的「粉紅力量」感動，今年成為宣傳大使，希望大家支持乳癌社群及基金會的工作。廖碧兒與琦琦多年來支持基金會，今年再度到場分享乳健訊息，呼籲婦女定期接受乳健檢查。而歌手黃博、詹天文、鄭芷淇及林智樂亦現身支持，呼籲大眾把關注乳房健康化為實際行動。