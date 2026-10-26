Gin Lee自爆做瑜伽拉傷膝頭 靠拐仗出入覺悟要量力而為

香港乳癌基金會（基金會）年度慈善步行籌款盛事「乳健同行2026」昨日（25日）於港島山頂舉行，活動宣傳大使李幸倪（Gin Lee）、基金會大使廖碧兒和琦琦現身支持，與近2,000位穿上粉紅服飾的乳癌患者、康復者及社會各人士攜手並肩，在「國際乳癌關注月」凝聚力量，共同對抗乳癌。粉紅人潮從山頂道花園出發，綿延至山頂凌霄閣，氣氛熱鬧，為「粉紅十月」添上溫暖而有力的一幕。
李幸倪早在2023年出席過「乳健同行」，被現場的「粉紅力量」感動，今年成為宣傳大使，希望大家支持乳癌社群及基金會的工作。廖碧兒與琦琦多年來支持基金會，今年再度到場分享乳健訊息，呼籲婦女定期接受乳健檢查。而歌手黃博、詹天文、鄭芷淇及林智樂亦現身支持，呼籲大眾把關注乳房健康化為實際行動。
Gin Lee表示擔任宣傳大使既開心又榮幸，尤其認同基金會透過教育、乳房檢查及不同支援，陪伴患者與家人：「讓他們知道，他們並不孤單。」她希望讓更多人認識基金會、踴躍參與，同時多關注自己的健康。多年來支持基金會的琦琦表示，每年看到參與隊伍愈來愈壯大、支持的人愈來愈多，都感到十分開心。她希望透過自己的力量，呼籲更多人支持乳癌患者及康復者，將關懷傳遞給她們。
Gin Lee接受傳媒訪問時，透露自己廿歲起開始年年身體檢查，並露自己一向都喜愛運動，除了打匹克球及做普拉提之外，也有做瑜伽。不過，她透露今個月初先拉傷頸、月中就整親膝頭，搞到去廁所或上落床都有問題，甚至要用拐杖走路。她坦言原本以為做些簡單伸展動作沒有問題，沒料到拉傷收場，坦言今次之後會識同自己講量力而為，「平日都好錫住，諗住可以加多少少運動量，以會簡單動作可以做到。」