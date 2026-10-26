三代同糖｜車婉婉樊亦敏唔提處境劇電視戰 改唔到口叫三太 笑稱成KC Terry第三者

《愛‧回家之三代三糖》今晚（26日）將會播出「龔喜駕到」，安排樊亦敏、歐瑞偉登場，劇中二人將有不同造型，其中樊亦敏的角色設定是浮誇樂觀，所以打扮都會特別過人。日前他們齊齊參與《三代同糖》的街頭宣傳，樊亦敏以色彩繽紛造型示人，而歐瑞偉則成特務以西裝配手槍上陣。大家玩遊戲時，由於樊亦敏在《開心速遞》中的「三太」太過深入民心，搞到在場一眾演員改不了口，不停嗌她做「三太」，笑爆全場。

提到大家改不了口仍稱呼做三太，樊亦敏笑謂：「冇所謂！但係依家可以嗌做三太『龔喜』！其實你哋嗌我做乜都OK 㗎，最緊要就係『返屋企』！」車婉婉表示相信觀眾看多幾集之後，便會改口。問到樊亦敏有多個造型，自己要不要創作部分，她稱劇組已經安排了很多個，相信大家看到之後會笑了出來，車婉婉坦言因為現在拍攝的時間很倉猝，所以大家都會不停拋橋，盡量將件事做好。

由於劇情設定是KC纏住龔喜，樊亦敏感慨現在的感覺像「第三者」，「我都知大家係想睇佢同Terry李偉健，搞到我而家好似第三者咁樣，有少少呷醋！不過大家會睇到KC嘅唔同面向，佢仲會英雄救美，有打戲嘅！」