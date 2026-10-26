冼靖峰12月個唱會跳舞 預告嘉賓同自己好有淵源

冼靖峰香港首個個唱《ARCHIETECT LIVE IN HONG KONG 演唱會》將於12月6日(星期日)晚，在麥花臣場館舉行《ARCHIETECT LIVE IN HONG KONG 演唱會》，這也是Archie在香港的首個個唱。票價分別為$1280 (VIP) 、$880、$580三種，VIP門票福利可觀看綵排及1對1合照，即日起可於Patotix、鄰住買提供優先購票服務。

昨日Archie 現身《ARCHIETECT LIVE IN HONG KONG 演唱會》記者會分享的相關詳情。他表示很感恩得到主辦單位和歌迷的支持，令他在香港的首個個唱可以夢境成真，雖然他正忙於劇集拍攝，但他和製作團隊會把握時間開會，儘快把歌單確實以便安排練習。Archie續說每天也會抽時間操練體能和身型，會否在演唱上show肌則未作決充，最緊要視乎出來的效果。

Archie透露今次演唱會也有跳舞部分，現已開始排練，但排舞師說這首歌的舞步比較複雜，叫他選擇另一首快歌，不過這是他很喜歡一首歌，所以他沒有放棄，反而會把這首歌練到最好，送給所有入場支持他的觀眾。至於嘉賓人選暫時要先保持神秘感，只可以說這位嘉賓與他之間有着深厚的淵源，對方Archie的演藝生涯中給予過非常大的幫助與影響，非單純為了「邀請而邀請」希望大家拭目以待。

在記者會上，冠名贊助海馬牌床褥也送上設計具有功能性的枕頭，讓Archie可以有優質的睡眠時間去預備演唱會的前期工作；經理人樂易玲也在台上大讃Archie非常自律，由他初初參加比賽，不斷進步到可以獨當一面，所以他首個香港個唱絕對值得大家支持。