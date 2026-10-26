人夫集團｜農夫張繼聰獲鼓勵紅館Re-run 觀眾大叫除褲6永自誇下體「好抽象」

一共20場的《人夫集團》昨日（25日）的尾場假西九文化區戲曲中心順利圓滿結束！來到尾場，三人繼續與觀眾瘋狂互動，甫上台立即問大家對《人夫集團》有何期待？台下有人大叫「除褲！」張繼聰風趣回應：「呢度戲曲中心嚟㗎，做啲嘢好藝術㗎！」身旁的 6永緊接說：「我除褲都好藝術㗎，因為我係好抽象嘅，包你哋冇睇過！」全場起哄歡呼。

除了分享人夫日常，他們更邀請台下的夫婦上台補辦喜宴，更為一對「新人」即場炮製「早拍晚播」片段，非常有心思。直到節目尾聲，三人除了感謝主辦及一眾贊助商及觀眾捧場，更互相道謝，農夫大讚張繼聰對他們非常包容，因為一般拍劇、拍電影可能會「飛紙仔」，他們卻只有「飛沫」：「我哋紙都冇，淨係同佢講一陣呢句改一隻字，嗰度不如試吓咁講，佢都照單全收，真係好多謝佢。」此時，坐於觀眾席的謝安琪及黃天頤高舉「唔好諗住返屋企」的 Banner，惹來全場哄笑，張繼聰便順勢宣傳明年有份演出的舞台劇：「反正返唔到屋企，我惟有專心排劇，明年一月劇場再見！」

今次演出大受歡迎，三位「人夫集團」主腦合作開心大叫過癮，觀眾亦睇得開心，有不少人提議他們再度演出，C君坦言大家也有考慮：「呢個係好適合 Re-run 嘅表演，不過再做嘅時候內容點都會有啲修改。」身旁的 6永也深感認同：「我哋知有好多人買唔到飛睇唔到，都想我哋再開，而家未知係開Part 2，定係2.0版，不過就算唔係2.0，都會係1.7版，內容上點都會有啲改動。」雖然有意再做，但場地是優先考慮的問題，有人提議他們於紅館再辦，C君表示：「我哋覺得戲曲中心呢度好適合呢個演出，但係呢度個期都好忙，我哋想搵到一個可以同觀眾多啲互動嘅。」

三位人夫完成20場演出後，直言要好好休息，尤其是帶病上陣的阿聰：「十幾年冇做舞台劇好好玩，但比想像中攰，臨開騷前病咗失聲，好彩一星期好番。但係，做到十幾場之後，有啲動作都要改，原本有個動作係跣住跪地，做到臨尾幾場感覺膝頭有啲怪，就去睇物理治療。因為膝頭撞咗十幾場已經瘀、有啲發炎，最尾幾場紥住護膝做，不過，物理治療師唔畀我 Cut 咗個表演，佢話真係好好笑，就提議我淨係做部分動作。」

農夫笑言每場阿聰表演跪地後，回家也要被罰再跪所以較辛苦，而 6永又謂演出至中段，自己的膝頭亦感到痛楚。 農夫覺得每晚跟一對夫妻互動的環節，令他們最感動又驚喜，C君提到頭場演出，被一位懷孕的太太感動，因為對方上台已經哭了，而她的丈夫亦非常感激三人彌補了當年未能舉行婚宴的遺憾。至於尾場上台的女觀眾亦適逢生日，同樣感動落淚，6永表示大家的反應令他們最感到驚喜。 完成所有演出，問到三位人夫可會得到太太們的獎勵？C君笑言：「打賞？我做完仲要打賞我太太，請埋太太去食飯，獎勵？冇懲罰就係獎勵。」阿聰則賣口乖：「我做過乜老婆要獎勵我？做呢啲係應份嘅，全部酬勞畀晒老婆，仲會多謝老婆畀機會我出去演出。」不過謝安琪舉牌示意不能回家，他說：「我唔知佢今日會舉牌，我盡量保持希望。」笑言若不能回家便在停車場睡，或者揸車外出兜風。