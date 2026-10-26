邱士縉Alina峇里完婚 Jeremy致辭感觸哭成淚人

MIRROR成員邱士縉（Stanley）與女友李炘頤（Alina）繼早前在香港完成註冊、接新娘及向長輩斟茶等傳統儀式後，昨日（10月25日）在峇里邀請了一班圈中好友出席，舉行溫馨浪漫的海外婚禮，正式結束 9 年愛情長跑。正式成為邱太的Alina完婚後在IG留言：「thank you for everything. 」
Alina有份設計婚紗
婚禮儀式在昨日下午舉行，天公作美沒有下雨。新娘 Alina 穿上特別訂製的白色婚紗亮相，該套婚紗更是由她參與設計。進場時一對新人已眼濕濕，其後在讀誓辭時，二人更感觸得哭成淚人。兩人在一眾親友見證下完成結婚儀式，場面非常感人。而盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、李駿傑(Jeremy)、姜濤、邱傲然(Tiger)及柳應廷(Jer)特別到現場祝賀，見證兄弟人生大事。至於其他兄弟因工作原因未能到現場，亦已提早送上祝福。
煙花配「First dance」
到了萬眾期待的婚禮晚宴，現場特別安排了煙花匯演，並由一對新人「First dance」氣氛浪漫。席間又由出道至今與Stanley友情不變、「巨龍與豬仔」組合的Jeremy致辭時更感觸哭成淚人，道：「記得當初第一次見 Alina 嘅時候都係着一條黑色嘅禮服裙，覺得 Alina 好靚，今晚 Alina 著番同一條裙，就好似去返嗰晚初初認識咁，但係呢幾年大家已經歷咗好多，成長咗，Alina 同阿 Stanley 好照顧我，覺得自己好似佢哋個細佬。」場面溫馨動人。
兄弟團合唱《My Apple Pie》
晚宴期間，兄弟團Edan、Jer 及 Jeremy 合唱《My Apple Pie》，寓意 Alina 就是 Stanley 的 Apple Pie（Always on her side），送上最甜蜜祝福予一對新人！唱畢後更與 Stanley 驚喜合體大跳《Bad》。現場氣氛極之高漲，同樣熱愛跳舞的 Fatboy（梁業）亦即場跳舞助興。而剛身為人夫的Stanley，因為工作關係未有在當地度蜜月，已火速回港投入工作。