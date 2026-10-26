姜濤Anson Lo赴宴收專屬手寫感謝卡 邱士縉Alina獲讚誠意十足

雖然婚禮事務繁多，但一對新人依然花盡心思，為每位到賀的親友逐一寫下專屬的感謝卡。這份獨特的心意讓不少賓客表示感動，紛紛在網上大讚他們誠意十足。姜濤及Anson Lo分別在社交平台分享收到一對新人送上的 Thank You 卡。Anson Lo晒出卡上的溫馨留言：「我哋一起經歷太多太多！多謝永遠 sweet，永遠細心的你。以後有咩唔開心、或者開心都好，你叫一聲，我哋一定出嚟陪你！Thanks for coming」，盡顯深厚情誼。

一定要永遠幸福

姜濤則留言祝福Stanley及Alina：「真心為你們感到開心和感動，一定要永遠幸福。」他又貼出一張在機場照片，並寫上感觸良多。而另一邊廂，有份出席婚禮的Edan則沉浸於渡假mode，他連環分享了兩張照片，一張躺在酒店房的床上，背後環境相當優美，另一張則身穿白恤衫坐在車內自拍，展現出輕鬆休閒的一面。

婚後火速復工

雖然Stanley正身處峇里享受人生大事，但他依然心繫工作。他在社交網轉發宣傳海報，並預告將於10月28日晚，聯同楊雅文出席電影《我阿爹想旅行》的謝票場。換言之，Stanley在完成婚禮後會極速趕返香港工作。