茍芸慧自嘲半裸「無人想睇」 林愷鈴認為演員應服務角色

昨日(25日)沙田馬場舉行「六福珠寶35周年賽馬日」，一眾藝人盛裝現身，包括苟芸慧、劉佩玥、陳曉華、林愷鈴及應屆港姐三甲袁絲珩、鄧匡閔、李澤欣與「友誼小姐」李澄晴等，星光熠熠。
苟芸慧進軍內地市場
復出幕前的苟芸慧透露早前剛完成首部內地短劇，雖然辛苦但已重拾演戲節奏，稍後將接拍ViuTV劇集、內地劇及電影，積極打入內地市場。她更大讚合作的年輕「小鮮肉」演員靚仔專業，劇中雖有撫摸攬抱等互動，但屬健康性質。被問到會否挑戰如半裸等性感演出，她笑言：「無人想睇。」並表示要看導演想呈現的畫面，有需要便配合，她更指正常有性感戲會提早通知，慶幸入行以來未遇不禮貌事件。
林愷鈴溝通行先
林愷鈴近日在ViuTV《地獄大狀》中的演出獲讚演技超越媽媽龔慈恩，她謙稱媽媽是經驗豐富的前輩，自己遙不可及，是其學習目標，而她承認劇集結尾確實留下伏線，渴望能原班人馬開拍第二季。談到《璀璨之城》性感戲引發的爭議，她認為演員應服務角色，不排斥性感演出，但若對劇情無幫助則未必接受。她強調遇臨時加戲必定問清楚原因，若合理才考慮，更指演員無責任一定要付出身體某些部位，
劉佩玥擬做嘉賓
劉佩玥早前模仿「閃身步」不慎閃傷頸，經中醫好友治療後已無大礙。她指現正開始學不同舞蹈，並協調檔期擬下月為緋聞男友周志文及好友周志康的演唱會擔任嘉賓，盼能重現組合「Happy Live」。