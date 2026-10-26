茍芸慧自嘲半裸「無人想睇」 林愷鈴認為演員應服務角色

昨日(25日)沙田馬場舉行「六福珠寶35周年賽馬日」，一眾藝人盛裝現身，包括苟芸慧、劉佩玥、陳曉華、林愷鈴及應屆港姐三甲袁絲珩、鄧匡閔、李澤欣與「友誼小姐」李澄晴等，星光熠熠。

苟芸慧進軍內地市場

復出幕前的苟芸慧透露早前剛完成首部內地短劇，雖然辛苦但已重拾演戲節奏，稍後將接拍ViuTV劇集、內地劇及電影，積極打入內地市場。她更大讚合作的年輕「小鮮肉」演員靚仔專業，劇中雖有撫摸攬抱等互動，但屬健康性質。被問到會否挑戰如半裸等性感演出，她笑言：「無人想睇。」並表示要看導演想呈現的畫面，有需要便配合，她更指正常有性感戲會提早通知，慶幸入行以來未遇不禮貌事件。