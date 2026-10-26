張智霖佛山開騷憶亡友哽咽「三缺一」 袁詠儀台下落淚

張智霖（Chilam）近期在TVB台慶劇《璀璨之城》中一改形象，飾演暗黑角色，並與陳瀅、陳曉華及張曦雯等花旦有多場火辣調情戲，成為外界熱話。昨日（25日）劇集一眾演員出席宣傳活動，惟獨Chilam未見蹤影，原來他正身在內地舉行巡迴演唱會。日前他在佛山站開騷時，談到最近一位律師摯友離世，罕有地在台上情緒失控。
哽咽「三缺一」
張智霖在演唱會上感性地表示，要將《十年人事》獻給一位好友，他深呼吸哽咽說：「因為佢啱啱離開咗我，我一個朋友，一個好好嘅朋友Lawrence，我哋係幾十年打麻雀嘅一個好朋友，我以後都要三缺一......」聽到老公的一番話，站在台下的袁詠儀亦忍不住落淚，全場觀眾隨即大叫為張智霖打氣，氣氛既感人又心酸。
笑封「四條廢柴」
張智霖與郭富城、邱淑貞丈夫沈嘉偉及律師好友Lawrence相識多年，四人感情深厚，袁詠儀曾在節目《天下第一Friend》中打趣形容四人為「四條廢柴」，笑說：「佢哋就係好廢囉，佢哋嘅事業當然非常成功，但係玩起上嚟就係好廢。」她透露四人聚首多數是打麻將，而且見面非常頻密，更試過玩到沈嘉偉三叉神經發炎才肯回家。袁詠儀又笑言老公與這幾位兄弟經常黏在一起，讓她一度覺得自己像「第三者」，不過她從沒有阻止，並指因為他們並非花天酒地。