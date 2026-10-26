張智霖佛山開騷憶亡友哽咽「三缺一」 袁詠儀台下落淚

張智霖（Chilam）近期在TVB台慶劇《璀璨之城》中一改形象，飾演暗黑角色，並與陳瀅、陳曉華及張曦雯等花旦有多場火辣調情戲，成為外界熱話。昨日（25日）劇集一眾演員出席宣傳活動，惟獨Chilam未見蹤影，原來他正身在內地舉行巡迴演唱會。日前他在佛山站開騷時，談到最近一位律師摯友離世，罕有地在台上情緒失控。

哽咽「三缺一」

張智霖在演唱會上感性地表示，要將《十年人事》獻給一位好友，他深呼吸哽咽說：「因為佢啱啱離開咗我，我一個朋友，一個好好嘅朋友Lawrence，我哋係幾十年打麻雀嘅一個好朋友，我以後都要三缺一......」聽到老公的一番話，站在台下的袁詠儀亦忍不住落淚，全場觀眾隨即大叫為張智霖打氣，氣氛既感人又心酸。