江美儀斥被「名譽謀殺」 列四點反擊「假善心」指控

江美儀前年為TVB綜藝節目《一個好人》落區跟隨滅蟲組織做義工，事隔兩年，該組織負責人陳家駱（阿臣）近日連番發長文狙擊，狠批她與製作組當日只是「做騷」、遲到兼僅完成2%工作。江美儀早前兩度出席公開活動後均透過公關表明不受訪，對事件未有正式回應；直至昨晚她接受網上節目訪問，終打破沉默拿出當日拍攝通告逐一反擊四大指控，並以四字透露心情：「名譽謀殺」。 澄清冇遲到 針對被指拍攝當日「成個上晝等我都唔出現」，江美儀展示拍攝時間表反駁，指當日上午9時至9時45分是攝製隊到對方公司做訪問，而她個人的通告時間為下午2時至5時，根本毋須在上午現身，因此不存在遲到問題。

是主持非義工 被義工批評僅做了2%工作、留下98%滅蟲工作由對方獨力承擔，江美儀強調自己擔當的是節目主持角色，而非義工：「我要澄清，我喺呢個節目裏面，我唔係去參與任何嘅義工服務，係做一個主持人去介紹呢一班嘅義工朋友。」她更解釋當日到場是體驗滅蟲過程，例如操作蒸汽機，並未收到導演指示要清潔完才能離開：「我冇收到通知我哋電視台呢邊，要留低去負責做晒所有嘅滅蟲工作。」而屋內清潔程度屬義工與屋主之間的協議，故不認同「做騷」及「演完場戲就走」的指控。

對於對方多次要求交代6件保護衣的下落，江美儀表示道具與拍攝安排全由製作單位負責：「絕對唔係我江美儀要求佢攞嚟啦，一定係製作單位嗰邊同佢安排。」她更指自己沒有穿着保護衣，全程僅穿私服拍攝。至於，保護衣最終由誰取走、由誰出錢，她一概不知情。 為身邊人討公道 江美儀坦言原本不想回應，但見拍攝人員及身邊朋友被開名追擊，覺得不出聲對他們不公平，又指現時傳媒要流量，即使想解釋亦缺乏渠道。她認為今次遭遇屬網絡欺凌：「我覺得佢直程殺咗我，冇人care件事係點樣，只係信一面講。」她強調並非強求大眾改觀，只想還原事件，為受牽連的人討回公道：「你可以繼續話呢班人多事，可以繼續話我係假善心嘅人，但係我覺得我需要為自己講返少少嘢。」，她更以「名譽謀殺」四字形容這次風波。